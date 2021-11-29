ورشة عن نشر البحوث الإنسانية دوليا بتربية المنصورة.. حافز 18 ألف جنيه

نظمت كلية التربية بجامعة المنصورة اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان «النشر الدولي للبحوث الإنسانية التربوية ضرورة عصرية»، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

محاور ومزايا النشر الدولي

وبحضور الدكتور محمد العجمي، عميد كلية التربية، وتنظيم الدكتور على عبد ربه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، التي تضمنت الحديث عن محاور النشر الدولي والمزايا التي تتحقق منها للباحث ومنها فوائد مادية وأخرى في الترقيات.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، حاضر بورشة العمل الدكتور أحمد القناوي، أستاذ مساعد بقسم المواد الاجتماعية بكلية التربية جامعة المنصورة، وتحدث خلالها عن العديد من المحاور منها: مفهوم النشر الدولي، تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة بالنشر الدولي، التصنيفات المختلفة للدوريات الدولية، معوقات النشر الدولي، كيفية اختيار المجلة أو الدورية المناسبة لموضوع البحث، كيفية الحصول على الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، مدى ارتباط جودة البحث بعدد المشاركين فيه.

الجامعة تتحمل كافة تكلفة النشر الدولي

واستعرض الدكتور علي عبد ربه وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث في افتتاحه للورشة التدريبية المزايا التي تتحقق من النشر الدولي، ومنها أن الجامعة تتحمل كافة تكلفة النشر الدولي للكليات الإنسانية، بالإضافة إلى الحصول على حوافز للنشر الدولي حسب لائحة حوافز النشر الدولي بالجامعة تصل إلى مبلغ 18 ألف جنيه للبحث الواحد، كما أن البحوث المنشورة دوليا في المستويين Q1 &Q2 لا تحكم من قبل اللجان العلمية وصاحبها يرقى تميز.