خبير ألماني: من الخطأ استخدام بيونتيك وموديرنا للفئة من 18 لـ65 عاما

قال كارل لاوترباخ، الخبير الوبائي والنائب في البرلمان الألماني، إن الطفرات الثلاث التي ظهرت في إنجلترا، البرازيل، وجنوب أفريقيا، خطيرة جدًا بشكل أكبر من الشكل العادي لفيروس كورونا المكتشف قبل عام تقريبًا، وذلك نتيجة البروتينات الجديدة المختلفة التي ظهرت على الطفرات وأدت إلى سرعة انتشار عالية تمثل خطورة تتراوح بين 6 و8 أضعاف الفيروس العادي، وتسبب للجميع إزعاجا شديدا نظرا لسرعة انتشارها وعدم معرفة ما إذا كانت مميتة أم لا نتيجة لقلة الأبحاث في الفترة الحالية لأن الفيروس جديد على العالم.

وأضاف «لاوترباخ» في تصريحات مع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن ألمانيا تستهدف خفض معدل العدوى إلى سبعة أعشار، لافتًا إلى أنه أوصى تحت قبة البرلمان أن يبدأ التفكير في إعادة فتح المحال والمطاعم إذا هبطت نسبة الإصابة إلى 25 إصابة لكل 100 ألف مواطن كل 7 أيام مع استمرار التباعد الاجتماعي وبالتالي ستتمكن السلطات من تتبع العدوى بطفرات جديدة أيضًا.

وتابع: «أسوأ سيناريو أن يكون لدينا طفرة جديدة من فيروس كورونا لا يمكننا التلقيح ضدها، والمشكلة أن الاتحاد الأوروبي تأخر في التعاقد على شراء اللقاحات من الشركات المنتجة ولم يكن أحد مستعدا أو أن يتصور أنه ستكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا بهذه السرعة وبالتالي سيتلافى الاتحاد الأوروبي هذا التأخير من المرات القادمة وسيكون من الخطأ استخدام شركتي بيونتيك وموديرنا للفئات العمرية بين 18 سنة و65 سنة لأنها تعمل بشكل أفضل لكبار السن، ونترك أسترازينيكا لهذه الفئات لأنهم لا يصابون في العادة بأمراض خطيرة مثل كبار السن».