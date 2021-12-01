حالة الطقس اليوم 1-12-2021.. أمطار خفيفة ورياح نشطة واضطراب ملاحي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسا معتدل الحرارة أثناء ساعات النهار، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة، إذ ينصح بعدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تتكوّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إذ ينصح الخبراء بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية.

كما يقول خبراء الأرصاد إنّ هناك فرصة اليوم لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة، ويشهد البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50:65 كم/ساعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين ثلاثة أمتار وأربعة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 23 15

الإسكندرية 21 15

وادي النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 23 16

دمنهور 22 14

بلطيم 22 15

مطروح 22 15

السلوم 19 14

سيوة 20 14

بورسعيد 21 14

دمياط 21 14

الزقازيق 22 15

المنصورة 21 15

الإسماعيلية 23 15

السويس 23 15

العريش 22 16

رفح 21 16

رأس سدر 24 16

نخل 21 11

نويبع 25 16

طابا 20 15

كاترين 21 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 27 15

الغردقة 28 16

مرسى علم 28 16

الفيوم 23 14

بني سويف 23 12

المنيا 23 12

أسيوط 24 11

سوهاج 25 12

قنا 27 12

الأقصر 31 12

أسوان 31 13

إدفو 31 16

أبو سمبل 30 15

الوادي الجديد 26 14

شلاتين 31 19

أبو رماد 31 19

حلايب 28 20

رأس حدربة 27 20