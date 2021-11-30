«الأرصاد» عن طقس اليوم: مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على الأنحاء كافة، موضحة درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 24 الصغرى 15.

مرسى مطروح درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

سيوة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

بورسعيد درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

دمياط درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

السويس درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

العريش درجة الحرارة العظمى 26والصغرى 16.

سانت درجة الحرارة كاترين العظمى 26 والصغرى 11.

طابا درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

شرم الشيخ درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

الفيوم درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

بني سويف درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

المنيا درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

أسيوط درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

سوهاج العظمى 32 والصغرى 15.

قنا العظمى 33 والصغرى 15.

الأقصر العظمى 34 والصغرى 16.