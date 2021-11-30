«الداخلية» تكشف حقيقة تعرض شخص للاختطاف في المنصورة

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل نشر شخص مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ادعى خلاله باختطافه بواسطة شخصين اصطحباه إلى قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، ومناشدا المسؤولين ومختصما ضباط القسم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها: بالفحص تبين أنه حضر إلى قسم شرطة أول المنصورة طرف أول (شخصين لهما معلومات جنائية) وطرف ثان (صاحب الحساب المشار إليه) - وله معلومات جنائية، وقرر الطرف الأول بحدوث مشادة كلامية مع الطرف الثاني على إثر وجود خلافات سابقة ومحاولته ابتزازهما مادياً ومطالبته بمبالغ مالية كبيرة منهما نظير ادعاء معاملات بينهم، وبمناقشة الطرف الثاني رفض الإدلاء بأقواله بديوان القسم، وأضاف بأنه سيدلي بأقواله أمام النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.