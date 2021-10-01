مشادة كلامية أدت لمقتل سيدة على يد زوجها والمحكمة تقضي بسجنه المشدد

جثة هامدة لسيدة في الثلاثينات من عمرها ملقاة أرضاً تظهر عليها علامات التعذيب، فكف اليد واضحة آثاره على وجنتيها، وإذا دققت النظر ترى عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها، وسط بركة من الدماء حولها في منطقة الخليفة بالقاهرة.

صبر الزوج قد نفذ

قبل ساعات من ارتكاب الجريمة دلف زوجها داخل الشقة مرت دقائق من الشجار بينهما، كلاهما يريد أن ينتصر في تلك المشاجرة فعلت الأصوات ليسمع الجيران أسباب المشكلة وسيل من السباب والألفاظ البذيئة، ولكن قد نفذ رصيد الصبر لدى الزوج فتوجه إلى المطبخ والتقط سكيناً ثم اتجه إلى الزوجة التي لم تتوقع أن أن تصبح قتيلة بعد دقائق على يد حبيبها ورب أسرتها، وعلى الفور ما إن أصبح أمامها حتى كتم أنفاسها ووجه لها طعنة تلو الأخرى في أماكن متفرقة من جسدها وسط صرخاتها المكتومة ومحاولاتها في التحرر من قبضتيه لكنه لم يتركها إلا بعدما فقدت السيطرة على نفسها وسقطت في الأرض لتلفظ أنفاسها الأخيرة ولاذ بالفرار هارباً.

الصمت المفاجئ يكشف الجريمة

لاحظ الجيران الصمت المفاجئ الذي ساد أجواء شقة الضحية والمجني عليه على غير العادة فقرروا طرق باب الشقة خشية أن يكون مكروها قد أصاب أحدهما، ولكن لم يجب أحد فقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدائرة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وجرى استئذان النيابة العامة وعقب تلقى الموافقة جرى كسر الباب ليجدوا جثة السيدة غارقة في دمائها وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة كما صرحت بدفن الجثمان وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

المحكمة تعاقب المتهم بالسجن المشدد

وبعمل التحريات الأولية تبين أن المتهم هو زوج المجني عليها ووقعت الجريمة بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما، كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة وعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه وإحالة القضية لمحكمة جنايات التجمع الخامس التي من جانبها قضت برئاسة المستشار محمد حسني العالم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات.