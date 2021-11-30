ضبط قائد سيارة تسبب في مصرع فتاة بحادث تصادم في بنها

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، من كشف تفاصيل واقعة دهس سيارة مسرعة لفتاة أثناء وقوفها بطريق الرياح التوفيقي ببنها، بعد أن صطدمتها السيارة وأطاحت بها فلقيت مصرعها في الحال، وتبين أن السيارة تحمل رقم «ق ل ب 1729»، قيادة «ك. م. م.» من كفرشكر، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد السيارة وضبط قائدها بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

حبس المتهم بدهس فتاة بنها

وأمرت نيابة قسم ثان بنها اليوم، بحبس سائق السيارة المتهم بقتل الفتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الرعونة في قيادة السيارة، ما تسبب في وفاة الضحية، وقيامه بالهروب من موقع الحادث، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة وصرحت بدفن جثة الفتاة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تفاصيل مصرع فتاة بسبب سيارة طائشة ببنها

تلقى اللواء محسن شعبان مير أمن القليوبية مساء أمس، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق الرياخ التوفيقي بدائرة قسم ثان بنها ومصرع فتاة نتيجة إصطدام سيارة مسرعة بها وهروب قائدها.

تشكل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وأسفرت التحريات عن مصرع فتاة دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية أثناء وقوفها بالشارع أمام محطة الغاز بمنطقة الرياح التوفيقي بمدينة بنها

تبين أن مرتكب الحادث يدعى «ك.م. م.»، يقود سيارة ملاكى حمراء اللون رقم «ق ل ب 1729»، من كفرشكر، وكان يسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى مصرع الفتاة فى الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى.

ألقت وحدة البحث الجنائي بقسم ثان بنها القبض على المتهم بعد ساعات قليلة من الحادث، وإحيل للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رواد التواصل الاجتماعي يتداولون فيديو الواقعة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تدالوا فيديو لسيارة مسرعة تصطدم بفتاة بشارع الرياح التوفيقى بمدينة بنها، عقب وقوفها على جانب الطريق، واصطدمت السيارة الطائشة بها لتقع على الأرض غارقة في دمائها، وتوفت في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

لمشاهدة الواقعة

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وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن استيائهم من الواقعة وطالبوا بضرورة ضبط سائق السيارة الطائشة، وضرورة عمل مطبات صناعية بتلك المنطقة بسب كثرة الحوادث بها.