مصرع وإصابة 5 بالقليوبية في 3 حواث تصادم خلال 24 ساعة

شهدت محافظة القليوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقوع 3 حواث تصادم، أسفرت عن مصرع شخص وفتاة، وإصابة 3 آخرين ببنها وشبين القناطر وطوخ، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط السيارة المتسببة في حادث مصرع الفتاة، والتصريح بدفن جثامين الضحيتين عقب أعمال الصفة التشريحية ببنها وشبين القناطر، وندب المهندس الفني لمعاينة الحواث الثلاثة.

«الوطن»، تستعرض تفاصيل الـ 3 حوادث التي شهدتها محافظة القليوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمدن بنها وطوخ وشبين القناطر.

البحث عن سيارة دهست فتاة ببنها

في بنها تكثف أجهزة الامن بالقليوبية، من جهودها لضبط سيارة ملاكي وسائقها، تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها وهي تصطدم بفتاة بطريق الرياح التوفيقى بمدينة بنها، أثناء وقوفها على جانب الطريق، حيث اصطدمت السيارة الطائشة بالفتاة لتقع على الأرض غارقة في دمائها وتوفت في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن استيائهم من الواقعة وطالبوا بضرورة ضبط سائق السيارة الطائشة وضرورة عمل مطبات صناعية بتلك المنطقة بسب كثرة الحوادث بها.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، بوفاة فتاة دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية، أثناء وقوفها بالشارع أمام محطة الغاز بمنطقة الرياح التوفيقي بمدينة بنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء انتظار فتاة لركوب سيارة بمنطقة الرياح التوفيقى، دهستها سيارة ملاكى حمراء اللون، تسير بسرعة جنونية مما أدى إلى مصرعها فى الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى.

لمشاهدة الحادث:

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إصابة شخصين في حادث تصادم بطوخ

وشهدت مدينة طوخ، إصابة شخصين، إثر حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أمام مستشفى طوخ المركزى.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بشارع أحمد عبدالعزيز أمام مستشفى طوخ المركزى، دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من محمود عماد الدين إبراهيم، مقيم بقرية سنهرة، 29 عاما، وأحمد محمود فهمى، مقيم بطوخ، 20 عاما.

جرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع وإصابة 2 في تصادم بشبين القناطر

في شبين القناطر لقى شخص مصرعه وأصيب عامل بالأجر في تصادم دراجة نارية بسيارة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، والمصاب لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة فى منطقة الطبالين دائرة المركز.

تم إخطار مدير أمن القليوبية بالواقعة وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام دراجة نارية يستقلها كل من «ا. ر. ع.» 20 سنة، و«م. ع. ا.»، 17 سنة، عامل بالأجر، وسيارة، وأسفر الحادث عن مصرع الأول وإصابة الثاني باشتباه ما بعد الارتجاج وفقدان بالوعى.

وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر والمصاب لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.