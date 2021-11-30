«حسام المندوه» يطالب بعدم تحمل المواطنين أعباء قروض تطوير السكة الحديد

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب إن تطوير مرفق السكة الحديد، أصبح ضرورة ملحة والدولة بدأت اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ أعمال التطوير من خلال محاور متعددة.

حسام المندوه: عمليات التطوير تستهدف تقليل دور التدخل البشري

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين لتوزيع الصابورة، ثقل الاتزان، وتنميطها، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

وأشار «حسام المندوه»، إلى أن عمليات التطوير تقوم على عدة محاور بينها الوحدات المتحركة مثل العربات والجرارات، وكذلك تطوير المحطات والمزلقانات والإشارات، موضحا أن عمليات التطوير تستهدف تقليل دور التدخل البشري للحد من مشكلات كانت تقع بسبب أخطاء العنصر البشري.

المندوه: يجب مراعاة المواطن البسيط بعد هذه الاتفاقية

ولفت حسام المندوه، إلى أن هذا التطوير يستوجب وجود آلات متطورة للمساعدة في أعمال التطوير، مؤكدا أن الاتفاقية لدعم موارد الدولة وللمساعدة في عمليات التطوير، وأكد عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية تمت بشكل ميسر نتيجة علاقات قوية بين القيادة السياسية والجهات الخارجية، وهو ما جعل وزارة التعاون الدولي تنجح في توقيع اتفاقيات ميسرة بفائدة قد تصل إلى صفر%.

وشدد «المندوه»، على ضرورة مراعاة المواطن البسيط بعد هذه الاتفاقية، وألا يتحمل أعباءها من خلال رفع أسعار التذاكر، وخصوصا قطارات الغلابة، كما طالب بضرورة تشديد الرقابة لتفعيل بنود الاتفاقية، حتى لا تقع مصر تحت طائلة تأخر السداد وبذلك تتم زيادة الفائدة.