التمثيل التجاري يستقبل وفدا رومانيا لبحث سبل التعاون الاستثماري

استقبل جهاز التمثيل التجاري برئاسة الوزير مفوض تجاري «يحيى الواثق بالله»، وفدا حكوميا رومانيا، اليوم، برئاسة «دانيلا نيكولوسكو»، نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانية، وتم عقد لقاء موسع بين الجانبين لمناقشة خطة العمل للعام المقبل 2022 لتنفيذ نتائج زيارة الرئيس الروماني للقاهرة، وذلك بحضور الوزير مفوض تجاري ناصر حامد، مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري، في اطار توجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بمتابعة نتائج زيارة رئيس جمهورية رومانيا للقاهرة في أكتوبر الماضي والتي تضمنت لقاءات اقتصادية ومنتدى اعمال مصري روماني.

منطقة صناعية رومانية بقناة السويس

وقال الوزير المفوض التجاري «يحيى الواثق بالله»، رئيس التمثيل التجاري، إن اللقاء استعرض إنشاء منطقة صناعية رومانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن عدد من الشركات الرومانية التي تعمل في مجالات صناعة الأثاث والجرارات والقطارات والتصنيع الغذائي، ترغب في الاستثمار بمصر والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمحور لنفاذ منتجاتها إلى الأسواق الإفريقية.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً إمكانية تأسيس «كونسورتيوم»، مصري - روماني، في مجال الإنشاءات والمقاولات لتنفيذ مشروعات في مصر ورومانيا والدول الإفريقية، لافتاً إلى أن الجانب الروماني أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصر في مجالات الربط الكهربائي والخدمات الفنية بقطاع الكهرباء وتصنيع القطارات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومصنع سيماف لإنتاج قطارات الركاب في مصر.

تنظيم زيارة للشركات الرومانية المهتمة بالاستثمار في مصر

ولفت رئيس التمثيل التجاري إلى الاتفاق مع الجانب الروماني على تنظيم زيارة للشركات الرومانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري إلى القاهرة خلال الفترة القادمة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرومانية، وإعداد برنامج زيارة مكثف لها بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية.

بعثة ترويجية للشركات المصرية العاملة في الصناعات الخشبية

وأشار إلى الاتفاق على تنظيم بعثة ترويجية لرومانيا، للشركات المصرية العاملة في مجالات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والسلع الهندسية، خلال النصف الأول من عام 2022 وتنظيم منتدى أعمال على هامش الدورة القادمة للجنة المشتركة المصرية الرومانية التي ستعقد في بوخارست خلال النصف الأول من العام المقبل.

جدير بالذكر، أن رومانيا تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا وتعد محوراً لنفاذ للمنتجات المصرية إلى دول البلقان والبلطيق وشهدت حركة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا انتعاشة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2021 وتم تجاوز تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لرومانيا نحو 107 ملايين دولار محققةً زيادة قدرها 48% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.