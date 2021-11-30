الأعلى للإعلام يحذر الآباء من برامج تروج للتطرف والمخدرات: ابحث عن +12

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من المحاذير في البرامج الموجهة للأطفال أو الأعمال التي تبثها القنوات في وقت يمثل ذروة المشاهدة، ومن بين تلك المحاذير منع الترويج للمخدرات أو التدخين أو الكحول، فضلا عن ضوابط خاصة بالبرامج الدينية الموجهة للأطفال، التي تضمنتها مدونة سلوك الطفل التي وضعها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وطرحها للنقاش المجتمعي تمهيدا لاعتمادها رسميا، على أن تعمم على وسائل الإعلام للالتزام ببنودها ومعاقبة المخالفين.

مدونة سلوك الطفل

وتعد المحاذير التي تضمنتها بنود مدونة سلوك الطفل بمثابة تحذير للآباء أيضا لمراقبة المحتوى المقدم في وقت يشاهد فيه أطفالهم هذه الأعمال، وفيما يلي عدد من البنود نصت عليها المدونة المطروحة للنقاش والتي حصلت عليها «الوطن»:

- يجب ألا يشتمل المحتوى المصنف بالرمز« G» أو «+12» على أي استخدام / تعاطي للمخدرات غير المشروعة أو التدخين أو المذيبات أو الكحول.

- لا يجب على المحتوى المصنف بالرمز G أو PG أو +12، أن يحتوي على مظاهر سلوكيات عنيفة أو خطرة أو معادية للمجتمع، أو يتغاضى عنها و/ أو يمجدها أو يشجع على تقليدها.

علامة تحذير في مشاهد المحاكاة

- يجب ألا تضلل مشاهد المحاكاة (في الدراما أو الأفلام الوثائقية) الجمهور فيعتقدون أنهم يستمعون إلى الأخبار الحقيقية أو يشاهدونها، وذلك باستخدام علامة تحذير واضحة طوال مدة البث.

-كما نصت المدونة التي وضعها الأعلى للإعلام بالتعاون مع اليونيسيف أيضا على الآتي:

- يجب ألا يشمل أي محتوى إعلامي على أي خطاب يحض على الكراهية أو التحريض على الكراهية على أساس العرق أوالنوع أو الدين أو الجنسية أو أي أمور أخرى.

- يجب أن تقدم البرامج الموجهة للعائلات حول موضوعات الصحة والتغذية، والتربية الإيجابية، والصحة النفسية للأطفال مقدم برامج مؤهل ومدرب جيدا، وأن يكون الضيف الذي يقدم الإرشاد والتوجيه مؤهل علميا ومتخصص في مجاله.

- يجب أن يقدم البرامج الدينية التي تستهدف العائلات والتي يتم بنها خلال الأوقات الآمنة للأطفال شخصيات دينية متخصصة، وأن تكون قد تلقت تدريب متخصص لمناقشة القضايا ذات الصلة بالأطفال والأسرة مع فهم جيد لتأثير القضية المطروحة على نمو الطفل الصحي والاجتماعي والنفسي والعاطفي وتقديم المشورة التي من شأنها تصحيح المفاهيم والتصدي للممارسات السلبية مثل زواج القاصرات وختان الإناث.

البرامج الدينية

- يجب أن تحرص المؤسسة الإعلامية على أن يكون مقدم البرامج الدينية مؤهلًا وأن يكون ضيوف البرامج من العلماء المتخصصين وأن يكون الخطاب الديني خطابا يحرص على تعزيز قيم المواطنة والتسامح والبعد التام عن التمييز، وبث الكراهية والتطرف.

- يجب أن تقوم المؤسسات الإعلامية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية بتعريف وتثقيف الأسر والمجتمع، بشكل عام بالوسائل المختلفة التي تمكنهم من تقديم شكوى في حالة حدوث أي انتهاكات أو وجود محتوى غير لائق يبث خلال الأوقات الآمنة لمشاهدة الأطفال أو على المنصات الرقمية والإنترنت وذلك من خلال شريط الأخبار، وإعلانات الخدمة العامة التي تبث بشكل متكرر خلال فترات الذروة.