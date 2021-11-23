الأعلى للإعلام: مدونة سلوك الطفل ملزمة ومن يخالفها يتعرض للعقوبة

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصيات مؤتمر حقوق الطفل ومشروع مدونة سلوك حقوق الطفل والإعلام الذي جرى مناقشتهما عبر جلستين حواريتين على مدار يومين، أمس واليوم.

توصيات مؤتمر حقوق الطفل ومشروع مدونة السلوك

قال «فوزي» إن التوصيات تشمل البنود الآتية:

1_ كفالة حرية الإعلام والصحافة مع الادراك أن الطفولة تحتاج محتوى آمن ومناسب للمرحلة العمرية.

2_ احترام حق الأطفال كمستهلكين للإعلام وموضوع للإعلام.

3_ إعلام الطفل صناعة مهمة ومورد اقتصادي هام.

4_ضرورة التكامل بين المجلس الأعلى للإعلام والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

5_ إرسال مدونة السلوك لكل الصحف وفي انتظار كتابة ملاحظات عليها خلال شهر، لمناقشتها مادة مادة داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفي ضوء المقترحات التي يتلقاها المجلس من مختلف الجهات، تمهيدا لإعلانها بشكل لائحي، ونشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) حتى يسهل الحساب والعقاب بناء عليها.

وتابع «فوزي»: المدونة بها جزء ملزم وجزء أكبر استرشادي، نتركه لضمير الوسائل الإعلامية، لكن المجلس يملك أن يلزم كل وسيلة، وكل صحيفة، أن يكون لها سياسية خاصة للتعامل مع قضايا الأطفال، دون الإخلال بالخطوط الحمراء.