بعد قصة «عم صالح».. الإفتاء توضح عقاب عقوق الأبناء

انتشرت خلال الأيام الماضية أزمه «عم صالح»، الرجل السبعيني الذي كشف خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو اليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» تخلى عنه أولاده.

وأثارت القصة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماع، وحظيت على تعاطف كبير من قبل النشطاء، بينما تعرض أبنائه للهجوم على ما اقترفوه تجاه أبيهم.

النقد اللاذع جعل أحد الأبناء يخرج عن صمته ويكشف لـ«لوطن»، أن تصريحات والده غير صحيحة، موضحًا أن المعاملة القاسية كانت من جانب الوالد وليس العكس، فظهر «عم صالح» مرة أخرى وقال في تصريح لـ«لوطن»، إنه كان بالفعل يقسو عليهم ويسيء معاملتهم، الأمر الذي دعا البعض للتساؤل حول واجب الآباء تجاه أبنائهم.

الإفتاء توضح واجب الآباء تجاه الأبناء

في هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدين الإسلامي كما أوصى الأبناء على الآباء، كذلك أوصى الآباء على أبنائهم، ونهى عن عقوق الأبناء، فكتبت دار الإفتاء منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الامتناع عن القيام بواجبات الأبوة والأمومة هو حرام شرعًا، وأشارت أن إيذاء الآباء لأبنائهم هو تجرد من كل المشاعر الإنسانية وانتكاس للفطرة.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى الأسبق بدار الإفتاء المصرية، مؤخرًا في فيديو على قناة دار الإفتاء الرسمية على «اليوتيوب»، أن عقوق الوالدين هو أن يمتنعا عن رعاية الأبناء بشكل جيد، وعدم الاهتمام برعايتهم الصحية، إلى جانب عدم تربيتهم في بيئة سوية، مضيفًا: «كل إنسان سيحاسبه الله ما كلفه به، والأبوين يسألهم الله عز وجل إن كانوا قد قاموا بحق الرعاية، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته».

الإسلام يرعى الأبناء قبل ولادتهم

وقال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى سابقًا، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن حب الآباء للأبناء هو فطرة غرزها الله سبحانه وتعالى لديهم ويصعب مخالفتها، وقد أوصى الله ورسوله برعاية الأبناء على الوجه الأكمل، ولفت إلى أن الإسلام قد اهتم بالأبناء في جميع مراح حياتهم، وتشمل مرحلة قبل الولادة، من خلال توصية الإسلام الرجل على اختيار الزوجة الصالحة لتكون أم صالحة.

كما قال إن الإسلام أوصى أيضًا بمراعاة الأم أثناء فترة حملها، والذي بدوره يحمي الجنين، الذي يتأثر بكل ما يؤثر في الأم، بالإضافة إلى استقبال المولود استقبالًا حسن، وأوصى بتوفير المسكن والطعام والأمان حتى في وقت وقوع خلفات بين الأبويين.