الجندي يطالب الشيوخ بعدم الرد على الهواتف: أهل الفتوى في «دار الإفتاء»

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشؤون الإسلامية، المشايخ، من غير أهل الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، بعدم الرد على فتاوى المواطنين، التي ترد إليهم على الهواتف، مؤكدا أنه بدأ بنفسه وأغلق هاتفه بالفعل، مطالبا أيضا بعدم الخوض في أعراض أحد «إحنا مابنردش على حد ولا نقول الفنانة الفلانية اتجوزت ولا الراقصة طُلقت، وأنا لسه صحفي بيكلمني عن فنانة إمبارح قلت له إحنا مابنردش على فنانات وغيره».

إغلاق الموبايل

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، أن هناك أشخاصاً سألوه: لماذا لا ترد على أحد؟، قائلا: «إكراما لله ولهذا الصحفي، أنا قررت إغلاق تليفوني، ولن أرد على أحد إطلاقا، أصل كل شوية حد يقول لي حكم أكل العدس إيه، إلحق الشيخ خالد الجندي رد على الحاج عتريس وقال كده، إحنا لن نسمح بالتلاعب بينا، كمشايخ مصر مرة تانية، يا مشايخ مصر أغلقوا هواتفكم دي نصيحة محبة عشان هتستغل فتاواكم لتذيع البلبلة بين الناس واتركوا أهل الفتوى في دار الإفتاء يمارسون فتاولهم».

فقه الأولويات

وأشار عضو مجلس الشؤون الإسلامية إلى أن هناك فقهاً يُسمى فقه الأولويات، وفيه يقدم فعلاً على آخر وعلى سبيل المثال، فإن قضاء حاجة الأشخاص أفضل من الاعتكاف، كما ورد في حديث نبوي صحيح بإسناد قوي، مؤكدا أنه يجب قضاء حاجة الناس، ولكن هذا لا يعني ترك الصلاة والعبادات، لافتا إلى أن فهم الشخص الصحيح للدين يجعله يفهم ضرورة أن يوازن بين عباداته وبين قضاء مصالح الناس.