محافظ الغربية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بزفتى

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، على متابعة نسب إنجاز المشاريع بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى، وذلك خلال جولة مكبرة شملت قرى ميت النور، سنباط، كفر العرب، منية المبشرين والوحدة المحلية بشبراملس، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال بناء محطة الصرف الصحي بميت النور بتكلفة مالية 30 مليون جنيه التي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 80% لشبكات الانحدار وخطوط الطرد و65%؜ للأعمال المدنية، كما تابع المحافظ أعمال تجديد محطة مياه سنباط والتي يتم بها أعمال إحلال وتجديد لبئر ارتوازي، وتفقد مجموعة من الأراضي المقترح إقامة مشروعات عليها.

وتفقد محافظ الغربية الوحدة الصحية القديمة بميت النور والوحدة الصحية بكفر شبرا اليمن والتي يتم تطوير كلا منهما بتكلفة 4 ملايين جنيه ضمن خطة المبادرة لتطوير عدد 29 وحدة صحية بتكلفة 86 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد عدد من مشاريع الأبنية التعليمية، منها إنشاء مبنى جديد ورفع كفاءة مبنيين آخرين بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة بتكلفة 5.7 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بهم 95%، وأعمال رفع كفاءة مدرسة سنباط الإعدادية بنين بتكلفة 4.7 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 55%، وأعمال رفع كفاءة مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بنات بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وأعمال رفع كفاءة مبنيين بمدرسة سنباط التجارية المشتركة، أعمال رفع كفاءة وصيانة مدرسة كفر العرب الابتدائية بتكلفة 400 ألف جنيه، وأعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد جلال أمين حجاب بقرية كفر شبرا اليمن بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة لعدد 101 مشروع في قطاع التربية والتعليم بتكلفة 355 مليون جنيه.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات الشباب والرياضة

وحرص المحافظ على عدد من مشروعات الشباب والرياضة منها أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري وتنجيل الملعب الترابي بمركز شباب كفر شبرا اليمن بتكلفة 305 ملايين جنيه، وأعمال تطوير مركز شباب الشهيد هاني لطفي وأعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري بمركز شباب منية المبشرين بتكلفة 500 ألف جنيه.

وأشار محافظ الغربية إلى تنفيذ عدد 36 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة بإجمالي تكلفة 76 مليون جنيه.

10 منازل في مبادرة «سكن كريم»

واختتمت الجولة بتفقد الدكتور طارق رحمي لعدد 10 حالات مستحقة لمنازل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كريم» حيث قام بالحديث معهم وتسليمهم لعدد من المساعدات العينية وتقديم الدعم الطبي لهم من خلال الإدارة الصحية بزفتي.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تشييد وبناء النقطة الوسيطة بزفتى والمقامة على مساحة 11 ألف متر لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها، مما يساهم في الحد من تجمعات القمامة العشوائية.

رافق المحافظ خلال جولته أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أعضاء المكتب الفني للمحافظ، مدير الإدارة الهندسية بالديوان العام ومديرة الإدارة الصحية بزفتى.