علاء عابد: حياة كريمة مشروع القرن لخدمة البنية التحتية بالقرى

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، طلب الإحاطة الثالث المقدم من النائب محمد سيد كامل، بشأن الحاجة الملحة إلى إعادة رصف طريق «بني سويف/ الفيوم القديم».

وقالت المهندسة منال السيد مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، إن الطريق متهالك، وجرى عمل مقايسة تقديرية، ويحتاج إلى 5 ملايين جنيه، طالبا بإدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة.

علاء عابد: طريق «الفيوم- بني سويف» يحتاج موازنة كبيرة

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن مبادرة حياة كريمة مشروع القرن، للصرف والرصف والمياه والبنية التحتية بالقرى، ولا يمكن أن ننفق مخصصات حياة كريمة في المشروعات الكبرى، حيث أن طريق «الفيوم/ بني سويف» بطول 55 كم، ويحتاج موازنة كبيرة، وبالتالي لابد من إدراجه في الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري، ووزارة التخطيط.

وتساءل علاء عابد، عن آخر معاينة للهيئة للطريق، وهل جرى مخاطبة وزارة التخطيط بشأن الطريق؟

طريق الفيوم بني سويف

وقالت المهندسة منال السيد عمر، إن آخر زيارة للطريق منذ عام، وكان متهالكا، ولم يجري مخاطبة وزارة التخطيط بشأنه.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بإدراج طريق «الفيوم- بني سويف»، ضمن الخطة الاسثمارية الجديدة، ويجري تنفيذة عن طريق هيئة الطرق من الموازنة المالية الجديدة، وطرحه للعمل وتنفيذه من الاعتمادات المالية الجديدة عند التوافر، والبدء في الطرح والمزايدات.

اجتماع تنسيقي

كما أوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقي بين وزارة التخطيط والإدارة المحلية ومحافظة بني سويف ومحافظة الفيوم، لإدراجه في الخطة الاستثمارية، وترسل المخاطبات للجنة النقل والمواصلات، للاطلاع على ما أسفر عنه الاجتماع.