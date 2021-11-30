جامعة أسيوط تنظم قافلة بيطرية للقرى الأكثر فقرا ضمن «حياة كريمة» 

نظمت كلية الطب البيطري جامعة أسيوط، قافلة بيطرية مجانية بقرية العزية بمركز منفلوط، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالجامعة، وذلك فى إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بها، وتوفير بيئة صحية ملائمة للثروة الحيوانية والداجنة، مشيرة أن الى دأب الجامعة على تنظيم العديد من القوافل الطبية وكذلك البيطرية والتى تجوب القرى والمراكز الأكثر احتياجاً فى المحافظة والتى يقوم بالإشراف عليها نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأوضحت الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطرى، أن القافلة تضمنت الكشف على 4537 رأسا من مختلف أنواع الحيوانات بقرية العزية، بواقع 217 من الأبقار، و142 من الجاموس، و432 من الأغنام، و142 من الماعز، و57 من الخيول، و182 من الحمير، و165 من العجول، و3200 من الدواجن، مشيرة إلى أن القافلة شهدت مشاركة 33 فردا من منتسبى الكلية، بواقع 7 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و12 من الإداريين والفنيين والعمال، و14 من طلاب الفرقتين الرابعة والخامسة.

رش 149 حيوانا ضد الطفيليات الخارجية

وأضاف الدكتور رجب سيد إبراهيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تضمنت رش 149 حيوانا ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج 18 حالة جراحياً من خلال إجراء علاج لبعض الإصابات الجراحية والكسور، وتشخيص الحمل وحالات العقم والشياع المتكرر وضعف الخصوبة فى الحيوانات المختلفة، حيث تم علاج 98 حالة من تحديد حمل وعلاج العقم والأمراض التناسلية.

القافلة تضمنت علاج 1072 حيوانا

وأشار الدكتور عبدالرازق خليفة المشرف على القافلة، إلى أن القافلة تضمنت كذلك علاج 1072 حالة كانت تعانى من الأمراض الباطنية والنقص الغذائى، وفى مجال أمراض الدواجن فقد شملت أعمال القافلة تحصين الطيور ضد مرض النيوكاسل باستخدام اللقاح الخامل الزيتي، وعلاج الكثير من الحالات المرضية، وحالات سوء التغذية لـ 3200 رأس من الدجاج والحمام والطيور المائية، وكذلك الأرانب.

حرص الجامعة على تعظيم خدماتها البيطرية للقرى الأكثر فقرا

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على تعظيم خدماتها البيطرية المقدمة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا لها داخل المحافظة، وهو ما يأتي فى إطار مساهمة الجامعة فى المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، ودعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية لمربى الدواجن والحيوانات بتلك القرى والمراكز، مما يسهم في زيادة الوعي البيطري لديهم، وكذلك الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، لافتاً أن ذلك يتم من خلال تنظيم عدد من القوافل البيطرية العلاجية التي تجوب تلك المناطق، لتقديم العلاج للحالات التي تثبت إصابتها بأي أمراض وتحصين الحالات ضد مختلف الأمراض التي قد تصيبها.