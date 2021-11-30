الخطيب: «حياة كريمة» حقق نتائج كبيرة.. وردود فعل الأهالي عليه مبشرة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لـ جريدة الوطن، إنّ مشروع «حياة كريمة» يمتلك منهجيّة خاصة ويسير وفق طريق استراتيجي، ويحقق نتائج كبيرة على الأرض، كما أنّ ردود فعل الأهالي على الإنجازات التي تحقّقت مبشرة بالخير، مشيرا إلى أنّ «حياة كريمة» ينفذ 10 مشروعات في كل قرية يدخلها، 5 فوق الأرض و5 تحت الأرض: «المشروع بيدخل ميّة وكهربا وغاز وصرف وخطوط تليفونات تحت الأرض، وبيشيّد مجمعات خدمية وبيأهل البيوت وبينفذ مشروعات رصف، وبيقدم خدمات تانية فوق الأرض، كل اللي مرّ عليهم المشروع مرّ عليهم الخير».

رئيس التحرير التنفيذي لـ جريدة الوطن: فكرة مؤتمرات الشباب متفردة في مصر

وأضاف الخطيب، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أنّ فكرة مؤتمرات الشباب متفرّدة في مصر، فالأصل أنّ دول المنطقة لم تكن تهتم بالشباب، لكن لدولة الآن بدأت رعاية الفكرة والاهتمام بها، متابعة: «الدولة تجمع الشباب وتدرّبهم في أكاديمية وتعلمهم فنون القيادة والعمل السياسي والاجتماعي، وتتيح لهم مشاركة حقيقية، وتدفع لهم إلى مناصب قيادية بالدولة.

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لـ جريدة الوطن، أنّ مؤتمر شباب العالم يتطور ويصبح مؤسسة ضخمة، فالفكرة أصبحت استراتيجية وليست عابرة أو مرحلية أو مؤقتة.

التطرف يتم محاربته عن طريق الفنون والتنمية

وأوضح الخطيب، أنّ الدولة تحارب التطرف بالفنون والتنمية، فالفن يحارب فكر التطرف ويجابهه، أما التنمية فتبطل مفردات المتطرف وتبطل إحساسه بالمظلومية والقهر، مؤكدا أنّ فكرة مؤتمرات الشباب جوهرية، حيث تقدم مستوى آخر من العلوم والإدارة وتنمية الشباب.

مصرقيادة حكيمة وهي بوابة رئيسية للشرق الأوسط كله

وزاد رئيس التحرير التنفيذي لـ جريدة الوطن، أنّ مصر حجر كبير في الشرق الأوسط، وحين اضطربت سياسيا اضطربت المنطقة بأكملها، وبعد استقرار مصر بفضل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت المنطقة الاستقرار مرة أخرى.

وأشار الخطيب، إلى أنّ الإدارة الحكيمة والرشيدة في مصر، بدأت بالإصلاح الداخلي، ثم بدأت مساعدة الدول الأخرى الشقيقة، حيث تدخلت لحل مشكلة ليبيا، ومشكلات سوريا والخليج العربي ولبنان وأفريقيا، متابعا: «مصر بالفعل قيادة حكيمة، وبوابة رئيسية للشرق الأوسط كله، وليس المنطقة العربية فقط».