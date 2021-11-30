«حياة كريمة» تشيّد 3 مدارس ومجمع خدمات في برج العرب بالإسكندرية (صور)

تواصل مؤسسة حياة كريمة أعمالها في القرى الأكثر فقرا، لرفع مستوى الحياة وتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، وذكر الحساب الرسمي لمؤسسة حياة كريمة على فيس بوك، أبرز المشروعات التي تُنفذ بمركز برج العرب القديم في محافظة الإسكندرية، ومنها إنشاء 3 مدارس ووحدات صحية ومجمع خدمات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز خدمات حياة كريمة في مركز برج العرب القديم بالإسكندرية:

خدمات حياة كريمة في مركز برج العرب القديم بالإسكندرية

- إنشاء المدرسة الثانوية الزراعية.

- تشطيبات داخلية وأعمال كهرباء لمدرسة العقاري.

- إنشاء مدرسة نصر محمد رواق.

- إنشاء مدرسة برج العرب الإبداعية.

- مجمع الخدمات برج العرب.

- مركز شباب أبو عليو والانتهاء من صب أعمدة السور الخارجي وأعمال الوجهة الخارجية للمبنى.

- وحدة صحة حليص.

- محطة 2 صرف صحي وجارٍ التجهيز لوضع الخزان في البيارة.

- محطة المعالجة للصرف الصحي إلى جانب أعمال صب خرسانة لمبنى المسجد والسكن الإداري.

أعمال «حياة كريمة» في أسيوط

وفي إطار متابعة مؤسسة حياة كريمة لأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأسيوط، جرى تنفيذ جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالوحدة المحلية الحواتكة بمركز منفلوط، حيث تم تفقد المشروعات الآتية:

- أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والذي تم الانتهاء من الهيكل الخرساني به.

- إنشاء مجمع الخدمات الزراعية والذي تم صب الأساسات المسلحة به.

- أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي.

- تطوير مركز الشباب ورفع كفاءته.

- أعمال الصرف الصحي وخطوط الانحدار وخط الطرد الرئيسي.

- تفقد المدارس التي تم تطويرها بالمرحلة السابقة بـ«حياة كريمة» للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات بها.

نفذ الجولة المهندس مينا إبراهيم حنا، المنسق العام للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بأسيوط، والدكتور مينا عدلي، المنسق الميداني للمؤسسة بأسيوط، حيث تتم تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونشر الحساب الرسمي صور لبعض المدارس الجديدة في محافظة الشرقية، وعددها 48 أُنشئت في مركز الحسينية داخل أكثر من 41 قرية، منها «الجمالية، الظواهرية، الاخيوة، صان الحجر، أبو عريضة، جزيرة مسعود، قصاصين الشرق، بحر البقر 5، المناجاة الكبرى، طاهر الطحاوي، قهبونة، الصالحية البساتين، جزيرة سعود، منشأة أبو عمر، الحمادين، الملكيين القبلية، الصالحية الأحرار)، حيث تم تنفيذهم من هيئة الأبنية التعليمية وبإشراف القوات المسلحة.