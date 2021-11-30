المتحف القومي للحضارة يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة

استقبل المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، السفير مارك باريتي Marc Baréty سفير دولة فرنسا بالقاهرة، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

ورحب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بالسفير، وقدم له نبذة عامة عن المتحف ومقتنياته.

السفير يزور قاعتي العرض المركزي والمومياوات

وخلال الجولة، زار السفير قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات، كما استمع لشرحِ من الدكتورة عبير أبو المجد كبير أثريين المتحف، عن المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف وقاعاته.

سفير فرنسا يبدي إعجابه بطريقة عرض القطع الأثرية

وأعرب السفير، عن سعادته بزيارة المتحف، وإعجابه بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به، التي تمثل الحضارة المصرية العريقة عبر العصور، كما أعرب عن إعجابه بأسلوب العرض المتحفي لهذه القطع الأثرية، مشيرا إلى حرصه على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية، التي جرى نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وتعد هذه الزيارة، إحدى الزيارات التي تجريها الشخصيات العامة والمهمة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، منذ افتتاحه، واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في إبريل الماضي.