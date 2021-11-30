تنوع ثقافي وثراء فكري .. أكثر من 40 دار نشر تشارك في معرض مدينتي للكتاب برعاية "طلعت مصطفى" .. تعرف عليها !!

تحت شعاء "القراءة كالماء والهواء"، ينطلق غداً "معرض مدينتي للكتاب" في دورته الأولى ، بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي ، وذلك برعاية وزارة الثقافة و مجموعة طلعت مصطفى .

وتبدأ فعاليات "معرض مدينتي للكتاب" مساء غد الثلاثاء 30 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل ، بمشاركة أكثر من 40 دور نشر .

ومن دور النشر المشاركة مؤسسة الأهرام، دار نهضة مصر، مكتبة الأنجلو المصرية دار دون للنشر، الهيئة العام للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤسسة دار المعارف، شركة النيل للنشر، الصفوة لتنمية المهارات، الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الناشر الذهبي، الدار المصرية اللبنانية، دار السعيد للنشر، المستقبل للإنتاج، بيت الحكمة للاستثمار، مكتبات سور الأزبكية، ماستر للنشر والتوزيع.