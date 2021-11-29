تفاصيل معرض مدينتي الأول للكتاب.. الخصومات تصل لـ45%

ينطلق غدًا الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 معرض مدينتي الأول للكتاب تحت شعار «القراءة كالماء والهواء»، حتى يوم 10 ديسمبر المقبل بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي بمشاركة ما يقرب من 42 من دور النشر المصرية، وتستقبل الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.

تفاصيل معرض مدينتي الأول للكتاب

وتبدأ فعاليات معرض مدينتي الأول للكتاب بأنشطة مختلفة للأطفال يتخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، ويلي ذلك عروض فنية متنوعة أبرزها السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي، ثم ندوات ثقافية مختلفة ومن أبرزها ندوة للمستشار أمير رمزي وتوقيع كتابه أعداء مصر الخمسة، وحوار مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان «بناء الوعي في الجمهورية الجديدة» للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، وحوار مفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، وأمسية شعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، وتختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزهم فرقة رضا والفرقة القومية، وفرقة الإنشاد الديني.

دور النشر المشاركة في معرض مدينتي الأول للكتاب

ومن المقرر أنَّ تشارك دار الشروق في معرض مدينتي الأول للكتاب بأحدث وأقوى الإصدارات من الكتب والروايات بخصومات على جميع الكتب تصل إلى 40%.

وتشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض مدينتي الأول للكتاب، وتتيح الهيئة من خلال المعرض إصداراتها المتميزة بنسبة خصم 25%، ومن أحدث الإصدارات التي تطرحها دار الكتب والوثائق في المعرض: محمود سامي البارودي، وأصول الاقتصاد السياسي.

كما يضم جناح دار الكتب والوثائق في المعرض عددًا من الإصدارات المتميزة من بينها: «الطبعة الأصلية لألف ليلة وليلة، إنباه الرواة على أنباء النحاة، الشاهانامة، جواهر القرآن، وثائق الديوان العالي، الإفتاء المصري، وعيون التواريخ».

جدير بالذكر أنَّ الحديقة مخصصة لاستقبال 40 ألف زائر يوميًا، وبها أماكن للجلوس ومطاعم وأماكن انتظار سيارات مجانية، وسيتمّ تخصيص باصات «مدينتي» لمندوبي دور النشر من مختلف أماكن القاهرة.