ضمن مسؤوليتها المجتمعية.. «طلعت مصطفى» ترعى أول معرض للكتاب في مدينتي بمشاركة كبار الأدباء والمثقفين

تحت شعار «القراءة كالماء والهواء»، ينطلق معرض مدينتي للكتاب دورته الأولى، ابتداء من بعد غد الثلاثاء 30 نوفمبر، حتى 10 ديسمبر المقبل، بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي، وذلك برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.

وتبدأ الفعاليات بأنشطة مختلفة للأطفال، يتخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، ويلي ذلك عروض فنية متنوعة، أبرزها السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي.

وندوات ثقافية مختلفة، أبرزها ندوة للمستشار أمير رمزي وتوقيع كتابه «أعداء مصر الخمسة»، وحوار مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، وحوار مفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، وأمسية شعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، وتختتم الفعاليات كل يوم، بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزها فرقة رضا والفرقة القومية، وفرقة الإنشاد الديني.

يشار إلى أن المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز، ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين، وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى، ويستقبل الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى التاسعة مساء.