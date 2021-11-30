فرقة رضا تقدم أحدث عروضها في افتتاح معرض مدينتي الأول للكتاب

يفتتح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، بالتعاون مع جهاز مدينتي في الرابعة عصر اليوم، معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى بالحديقة المركزية «سنترال بارك»، حيث يستمر المعرض إلى يوم 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة نحو 42 من دور النشر المصرية، وقطاعات وزارة الثقافة: هيئة قصور الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية، إضافة للهيئة العامة للكتاب والمؤسسات الصحفية، ودار المعارف ومؤسسة الأهرام.

تفاصيل حفل افتتاح معرض مدينتي للكتاب

وتُفتتح الدورة الأولى من المعرض تحت شعار «القراءة كالماء والهواء» في الرابعة عصرا، حيث يتضمن حفل الافتتاح مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، بينها فرقة رضا والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والتي تقدم أحدث عروضها في حفل افتتاح المعرض.

ابرز الأنشطة الفنية والفكرية معرض مدينتي للكتاب

ويتضمن المعرض انشطة متنوعة ثقافية فكرية وفنية، وحفلات توقيع كتب وأنشطة للأطفال بشكل يومي، تخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، ومن أبرز فعاليات يوم الأربعاء عروض السيرك القومي وعروض لفرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة فيما تتضمن فعاليات الخميس المقبل، لقاء مفتوحا مع الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار سابقا، يديره الإعلامي خالد منصور.

ومن أبرز الندوات الثقافية ندوة للمستشار أمير رمزي وتوقيع كتابه أعداء مصر الخمسة، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، وحوار مفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، وأمسية شعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، وتختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وفرقة الإنشاد الديني.

يذكر أنّ المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز، ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين وبدعم من جهاز مدينتي، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ويستقبل الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.