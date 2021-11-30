«الخشت» يهنئ الطالبة ياسمين محمد بفوزها بالمركز الأول في بطولة العالم للكارتيه

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، ياسمين محمد أحمد الهواري، الطالبة بالفرقة الثالثة بشعبة اللغة الفرنسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لفوزها بالمركز الأول في بطولة العالم للكارتيه «كوميتيه» بدولة الإمارات.

الخشت يشجع الطلاب على المشاركة في المسابقات

وأوضح «الخشت»، أن طلاب جامعة القاهرة قادرين على المشاركة بقوة في كافة المسابقات والملتقيات المحلية والدولية، والفوز بمراكز متقدمة فيها، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه الطلاب للمشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل في إطار استراتيجية الجامعة لبناء الإنسان المصري.