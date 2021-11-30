رئيس جامعة كفر الشيخ: نتبنى بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس جامعة كفرالشيخ، الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير إلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، لدعمه مطالب الجامعة وجهده في التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

رئيس الجامعة يشدد على اتباع الإجراءات الوقائية

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الامتحانات تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، والذي قرر حصول الطالب على التطعيم ضد كورونا، كشرط أساسي لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

كما شدد رئيس الجامعة على المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين، ضمن المبادرة والتي تتضمن تنفيذ توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه قال اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، يسعدني ويشرفني أن أكون وسط علماء جامعة كفرالشيخ، خلال اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدا اعتزازه بدور الجامعة كمرجع علمي يشمل كل التخصصات، وبيت خبرة داعم رئيسي ومهم في تنفيذ المحافظة برامجها ومشروعاتها التنموية والاستثمارية لخدمة المواطنين.

من جانبه أطلع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، مجلس الجامعة، على أحدث إنجازات المحافظة في مختلف القطاعات ومتابعة المشروعات الخاصة بالإسكان والمحاور وشبكات الطرق .

محافظ كفر الشيخ: الجامعة منارة العلم

وأضاف أن جامعة كفرالشيخ، هي منارة العلم والمعرفة الحقيقية لقيادة التنمية الشاملة في المحافظة، مشيدا بما تشهده بالتعاون الوثيق والمستمر بين الجامعة والمحافظة، مؤكداً أن المحافظة تعتمد على خريجي جامعة كفر الشيخ، وتستعين بهم في كل المجالات، وهذا ما حدث في العديد من الإدارات بالمحافظة سواء وحدة الجيومكانية والتخطيط العمراني وإدارة التدريب.