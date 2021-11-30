رنا رئيس: «حبيت التمثيل وأنا عندي 4 سنين.. وصغيرة على الارتباط»

قالت الفنانة رنا رئيس، اليوم، إنها تحب التمثيل من عمر 4 سنوات، ولكن والداتها كانت معترضة على هذا الأمر رغم عملها في هذا المجال منذ سنوات، فهي زينب حسن التي تعمل بمجال الماكيير في الفن.

وأضافت «رئيس»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنها كانت دائما تضع المكياج الخاص بوالدتها وترتدي ملابس جديدة لتبدو كممثلة، متابعة: «قولت لماما عاوزه أمثل قالتلي لأ أنتي لسه صغيرة وهي شديدة أوي وصاحبتنا في نفس الوقت، وهي مثلي الأعلى في حياتي».

حلم بالتمثيل مع يحيى الفخراني

وأوضحت الفنانة رنا رئيس، أنها كانت تحلم بالوقوف أمام الفنان يحيى الفخراني الذي علمها أشياء كثيرة وعلى رأسها الانضباط والالتزام، وأن يكون الشخص على طبيعته وأن يحب عمله لكي يبدع فيه، مؤكدة أن الفخراني كان يطلب منها دائما تنفيذ الأمر الذي تشعر به من أجل تقديم دور أفضل ومشهد أكثر مصداقية.

رنا رئيس في مسلسل ليالينا 80

وتابعت الفنانة: «في ليالينا 80 مكنتش عارفة أني هطلع في دور بنت كفيفة، لكن المخرج أحمد صالح كان مؤمن بموهبتي وقدملي أدوار عملت صدى مع الناس، وادتني دفعة عشان الناس تشوفني، وشجعني على المشاركة في مسلسل ضل راجل وليالينا 80، وأنا قعدت مع بنت كفيفة اسمها ليلى وكانت بتوصفلي المكان اللي حواليا كان بتشوف وكنت مذهولة هي إزي مركزة في كل حاجة».

رنا رئيس صغيرة على الارتباط

وأشارت رنا رئيس إلى أنها ترى نفسها صغيرة على الارتباط في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه يوجد عندها مواصفات لفتى أحلامها، ومن بينها أن يكون طويلا وطيبا، وناجحا وذكيا، ولديه طموح عالٍ ويشجعها.