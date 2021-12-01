شروط الاشتراك في مسابقة الموسيقى والغناء بمهرجان إبداع الجامعات 10

أعلنت لجنة تحكيم مسابقات الموسيقى والكورال، بمهرجان إبداع لطلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، للنسخة العاشرة في العام 2021-2022، الشروط العامة والخاصة للمشاركة في المهرجان الذي يصل إجمالي قيمة ميزانيته للموسم العاشر حوالي 5 ملايين جنيه تمنح مكافآت لجميع الفائزين في المهرجان، وذلك في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لشباب الجامعات من كل المحافظات.

«الوطن» تستعرض شروط مسابقات الموسيقى والكورال، بمهرجان إبداع للجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، للنسخة العاشرة في العام الدراسي 2021-2022 على النحو التالي:

شروط الغناء الجماعي والفردي.. جائزة «محمد القصبجي»

- يقدم فريق الغناء الجماعي مقطوعة غنائية للملحنين الآتية أسماؤهم أو لأحد منهم: «محمد القصبجي – محمود الشريف – حلمي بكر – خالد الأمير – صلاح الشرنوبي – رياض الهمشري»، على ألا تزيد المقطوعة عن 10 دقائق.

أولا الشروط الفنية :

- يشارك فريق الغناء الجماعي بعدد 3 متسابقين في الغناء الفردي بأغنية لأحد الملحنين السابق ذكرهم، ويسمح لكل منهم بالغناء بحد أقصى 3 دقائق للأغنية الواحدة بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

- يقدم عمل من إبداع وتأليف الطالب من أعضاء الفرقة بشكل اختياري مقطوعة غنائية على ألا تزيد مدتها عن 5 دقائق يقدم لها جائزة خاصة أفضل عمل من إبداع الطالب.

- مدة العرض لا تزيد عن 24 دقيقة، وفي حالة زيادة المدة المقررة يتم الخصم من الدرجات.

ثانيا الشروط الإدارية :

-عدد أعضاء فريق الكورال لا يقل عن 12 مشاركا ولا يزيد عن 16 مشاركا ويفضل المناصفة من الجنسين بالإضافة إلى المدرب وإداري الفريق بإجمالي 18 مشاركا.

- يسمح بمشاركة فريق الموسيقى المشارك من الجامعة لمصاحبة فريق الكورال. ويسمح بمشاركة عدد 5 عازفين من خارج الجامعة.

- يُسمح بتبديل استمارات أعضاء الفريق قبل موعد تحكيم المجال وليس موعد عرض الجامعة بحد أقصى 21 يوما.

- تلتزم كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بتقديم معلومات تفصيلية عن طبيعة الفريق المتسابق، وأسماء المشاركين من واقع الرقم القومي، اسم الأغنية، وطبيعة مشاركتهم غناء جماعي أم فردي تفاصيل الأعمال الفردية والجماعية اسم المؤلف – واسم الملحن - اسم الموزع وذلك لتوسيع قاعدة الثقافة الموسيقية لدى الشباب وذلك في نشرة بانفلت لأعضاء لجنة التحكيم قبل العرض مباشرة.

- يُسمح بمشاركة طلاب في مجال «الغناء الفردي» من جامعات ومعاهد غير مشاركة في مجال الغناء الجماعي بحد أقصى 3 متسابقين، ويقوم كل متسابق بتسليم استمارة المشاركة بمرفقاتها معتمدة ومختومة من الجامعة/ المعهد التابع لها، بالإضافة إلى CD لكل متسابق عليه الأغنية المشارك بها بالمسابقة للملحنين السابق ذكرهم بشروط الغناء الفردي، وأن يكون التسجيل مباشر live بدون استخدام برامج محسنات صوتية أو موسيقى خلفية ،لا تزيد مدته عن 3 دقائق ، وذلك للمشاهدة من قبل لجنة التحكيم لتصعيد الأصوات اللائقة للتصفية النهائية.

- يلتزم كل فريق بمدة التجهيز على المسرح قبل التسابق بمدة لا تتجاوز 45 دقيقة من وقت استلامه للمسرح، وفي حالة زيادة المدة المقررة يتم الخصم من الدرجات.

- لا يحق للذين يتم الاستعانة بهم من خارج الجامعة في جميع المجالات الجماعية الإقامة والاعاشة أثناء التحكيم النهائي، ولا صرف أية مبالغ من قيمة الجائزة في حالة الفوز

- اخر موعد لاستلام الاعمال يوم 20 / 1 / 2021

مجال الموسيقى الجماعي والفردي جائزة جمال سلامة

أولا الشروط الفنية:

-يقدم فريق الموسيقى عدد 2 مقطوعة موسيقية لأحد مؤلفي الموسيقى الأتية أسمائهم «جمال سلامة – عبد الحليم نويره – أندريا رايدر – ياسر عبد الرحمن – ميشيل المصري – هشام نزيه».

1- موسيقى آلية لا تزيد مدتها عن 5 دقائق.

2- موسيقى غنائية لا تزيد مدتها عن 5 دقائق.

- تقديم عزف فردى لمقطوعة موسيقية آلية أو غنائية لعدد 3 عازفين من أعضاء الفريق لأحد مشاهير الموسيقى المصرية لمدة لا تتجاوز 3 دقائق، ويسمح بمصاحبة عدد 2 عازف إيقاع بحد أقصى.

- يقدم عمل من إبداع وتأليف موسيقي للطالب بشكل اختياري معزوفة آلية، على ألا يزيد عن 5 دقائق يقدم لها جائزة خاصة أفضل عمل من إبداع الطالب.

- يراعى أن تكون الفرقة الموسيقية مكونة من الآلات الموسيقية التالية:كمان + عود + قانون + ناي+ رق+ طبلة + درامز+ أكورديون + أورج + باص جيتار أو كونترباص + ليد جيتار أو اسبانيش جيتار + تشيللو + ساكسفون + ترومبيت + ترومبون.

- مدة العرض لا تزيد عن 24 دقيقة، وفي حالة زيادة المدة المقررة يتم الخصم من الدرجات.

ثانيا : الشروط الإدارية:

- عدد أعضاء فريق الموسيقى لا يقل عن 10 عازفين ولا يزيد عن 17 عازفا على الآلات الموسيقية المختلفة، بالإضافة إلى المدرب وإداري الفريق بإجمالي 19 مشاركا.

- لا يُسمح بمشاركة عازف من كليات متخصصة في الفريق «غير المتخصص».

- لا يسمح بمشاركة الموسيقيين من خارج طلاب الجامعة أو المعهد أو الأكاديمية أو الجامعات المفتوحة وطلاب الدراسات العليا.

- يُسمح بتبديل استمارات أعضاء الفريق قبل موعد تحكيم المجال وليس موعد عرض الجامعة بحد أقصى 21 يوما.

- تلتزم كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بتقديم نشرة «بانفلت» معلومات تفصيلية عن طبيعة الفريق المتسابق، وأسماء المشاركين من واقع الرقم القومي، اسم المعزوفة، وطبيعة مشاركتهم موسيقى جماعية وعزف فردي تفاصيل الأعمال الفردية والجماعية اسم المؤلف – واسم الملحن وذلك لتوسيع قاعدة الثقافة الموسيقية لدى الشباب وذلك في نشرة بانفلت تقدم لأعضاء لجنة التحكيم قبل العرض مباشرة.