شروط تحكيم مجال العروض المسرحية في مهرجان «إبداع 10» لطلاب الجامعات

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الشباب والرياضة، عن الشروط التي وضعتها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، المشرفة على تنظيم مهرجان إبداع الموسم العاشر لطلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا، برعاية الوزير الدكتور أشرف صبحي.

كما كشفت عن أهم شروط تحكيم مجالات مهرجان إبداع في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2021/ 2022، وقيمة جوائزه حوالي 5 ملايين جنيه.

جائزة العروض المسرحية إبداع 10 باسم الراحل جورج سيدهم

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شروط مسابقة تحكيم العروض المسرحية لهذا الموسم، والتي تندرج تحت اسم «جائزة جورج سيدهم للعروض المسرحية»، على النحو التالي:

- تشكل لجنة مشاهدة من قبل الوزارة لتصفية العروض المسرحية، تمهيدا لعرضها أمام لجنة التحكيم والتصفيات النهائية، على مسرح الوزارة.

- موافاة الوزارة بعدد 3 نسخ من العرض المسرحي على DVD.

- لا يزيد مدة العرض المسرحي عن ساعة، ولا يقل عن 45 دقيقة.

- يختار كل فريق نص مسرحي «فصل واحد»، من نصوص أو إبداعات المسرح المصري أو العربي أو العالمي، في إطار تراجيدي أو كوميدي، وتكون الأولوية في الاختيار للنص المصري، وتضاف 5 درجات في بند اختيار النص للنصوص المؤلفة مصريا أو عربيا.

مناسبة العروض لظروف المجتمع المصري وقضاياه

- يفضل في العروض المسرحية أن يكون موضوع العرض مناسبا لظروف المجتمع المصري، ويتناول القضايا التي تهم المواطن، مع الالتزام بأخلاقيات المجتمع المصري، واحترام الآداب والذوق العام.

- للمخرج الاستعانة بعناصر فنية من الخارج من مجالات «الاستعراضات – الديكور– الألحان - الإضاءة – الأزياء»، علما بأنهم لن يحصولوا على جوائز مالية؛ إذ أن الجوائز للطلبة فقط.

- عدد أعضاء الفريق لا يزيد عن 25 طالب، متضمنة «المخرج + إداري الفريق + العناصر الخارجية».

استبعاد الأعمال المسرحية المنقولة من وسائط أخرى

- في حالة إعداد المخرج النص المسرحي، وإعادة صياغته يجب الإشارة لذلك في مطبوعات العرض، واستمارة المشاركة، وتستبعد الأعمال المنقولة من أي وسيط آخر.

- في حالة وجود أحد أقسام المسرح المتخصصة بالجامعة «كليات الآداب والتربية النوعية والمعهد العالي للفنون المسرحية»، يمكن للجامعة أن تتقدم للجنة المشاهدة بعدد 3 عروض بحد أقصى، على أن يكون أحدها متخصص.

- تلتزم كل جامعة بتقديم معلومات تفصيلية عن طبيعة الفرقة المتسابقة، وأسماء المشاركين وطبيعة مشاركتهم «ممثل/ مخرج/ مؤلف/ ديكور/ موسيقى وغناء - أزياء – استعراضات – إضاءة»، على أن تحتوي النشرة على اسم «الممثل، الشخصية التي يقدمها وصورة شخصية له»، وذلك في نشرة تقدم لأعضاء لجنة التحكيم قبل العرض مباشرةً.

- يجوز للجنة التحكيم أن تختار بعض العناصر الفنية وتمنحها شهادات تميز.

- يكافأ العازف أو الصوت المتميز أو المؤلف الموسيقى «من الطلاب»، بجائزة وهي انضمامه إلى منتخب أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.