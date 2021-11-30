رئيس جامعة الأقصر يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس

ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على تحديد الدورات التي يتعين الحصول عليها من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات بالجامعة عند استلام العمل للمعينين الجدد، كما تم تحديد الدورات التي يتعين الحصول عليها من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات بالجامعة في حالة الترقية من درجة إلى أخرى لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأقصر.

عقد دورة TOT مكثفة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

كما وافق المجلس على عقد دورة TOT مكثفة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، لإعداد كوادر مؤهلة جديدة لاستكمال قائمة المدربين بالمركز، وكذلك الراغبين في التدريب من خارج الجامعة، وإضافة دورة curriculum design إلى دورات المركز الاختيارية، لتكون ضمن دورات القطاع الطبي.

وناقش المجلس قرار خصم 1% من صافي أرباح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لصالح صندوق رعاية المبتكرين عن آخر عامين ماليين (2021-2020م).