أبرز مشاركات هيئة الكتاب في معرض مدينتي الأول.. أسعار تبدأ من 15 جنيها

افتتح الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، معرض مدينتي الأول للكتاب، بالحديقة المركزية «سنترال بارك»، ويستمر المعرض حتى يوم 10ديسمبر 2021، بحضور سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتور وسيم السيسي، ومنى الحلو مدير الاتصالات بمجموعة طلعت مصطفى.

وعقب الافتتاح تجول رئيس هيئة الكتاب في جولة بالمعرض، بدأها من جناح الهيئة العامة للكتاب، وقالت وجيدة رضا، مديرة منافذ البيع بالهيئة العامة للكتاب إن جناح الهيئة يشهد إقبالا جماهيريا من جمهور المعرض، ومن قبل افتتاح معرض مدينتي رسميا.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الهيئة تشارك بما يزيد على 2000 عنوان، ويضم جناح الهيئة مجموعة متنوعة من الإصدارات المتنوعة، منها «حكايات الولاد والأرض» الجزء الأول والثاني، وكتب للقراءة والتلوين منها «المنسي صديقي»، و«سيلفي مع الشهيد» و«أسد جبل الحلال».

كما تضمنت سلسلة المصريات، والتي تبدأ أسعارها من 30 جنيها، من بينها كتب «التربية والتعليم في مصر القديمة»، أسرة المصرية في عصورها القديمة، هذا بالإضافة لموسوعة سليم حسن بعنوان «موسوعة مصر القديمة»، 18 جزء بسعر 1400جنيه، بالإضافة إلى تقديم خصم 10%.

أسعار الكتب في المعرض

وتابعت أن قسم الأدب العالمي يشهد إقبالا خاصًا من جمهور المعرض، إذ تبدأ أسعار الكتب من 35 جنيها بتخفيض 10%، ومن بينها كتب لفريجينا وولف، وشكسبير وهنريك إبسن وغيرها، موضحة أن التركيز عليه جاء نتيجة إقبال الجمهور من قبل افتتاح المعرض، هذا بجانب القواميس الخاصة بالأطفال العادية والمصورة تبدأ من 15جنيها، ومجموعة القواميس المتخصصة الطبية والهندسية وغيرها، وتبدأ أسعارها من 70 جنيها بخصم 10%.

وأشارت إلى أن مجموعة الكتب التعليمية تعليم اللغات يبدأ من 15 جنيها، وهناك قصص أطفال باللغة الفرنسية، كتب علمية في مجالات متعددة مثل الزراعة وعلوم بحتة.

ويضم جناح الهيئة أيضًا ركنًا خاصًا لمبادرة وزارة الثقافة «ثقافتك كتابك»، والتي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتتراوح أسعار الكتب في المبادرة من 1 إلى 20 جنيها.