تضامن كفر الشيخ تحتفل بأعياد الطفولة.. رحلات ترفيهية وغذاء للأطفال

احتفلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، بأعياد الطفولة بمشاركة مجموعة من المتطوعين والرعاة، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إن دور رعاية أيتام كفر الشيخ، احتفلت بأعياد الطفولة على مرحلتين حيث، إذ شملت أول مرحلة نزهة نيلية، واستكمال باقي اليوم بحديقة مركز ومدينة دسوق، وتناول الغذاء بمشاركة مجموعة من المتطوعين والرعاة، وفي المرحلة الثانية تم الاحتفال بقصر ثقافة دسوق، برعاية رئيس مجلس مدينة دسوق، بحضور أشرف بدر الدين، أخصائي الأسرة والطفولة بدسوق.

تقديم الدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

وأكد وكيل تضامن كفر الشيخ، تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام وتقديم كافة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وكذلك العمل على إدماجهم بالمجتمع، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وتقديم الرعاية والمساندة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

حياة كريمة للأطفال اليتامى

وأكد «مسلم»، أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهؤلاء الأطفال، مشيرًا إلى أنهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع، وأننا جميعًا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم، بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية ومطالب الأطفال.

يذكر أن الحفلة تم تنظيمها بالتعاون مع صادق مطاوع، مدير قصر الثقافة بمدينة دسوق، وأعضاء جمعية السيدات، ورئيس نادي الطفل، وعدد من القيادات التنفيذية.