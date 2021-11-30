افتتاح معرض مدينتي الأول للكتاب تحت رعاية وزيرة الثقافة

افتتح الدكتور هيثم الحاج، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب، ومنى الحلو، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى، الذي يبدأ من مساء اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، بالحديقة المركزية «سنترال بارك» في مدينتي، وذلك برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.

التوسع في معارض الكتاب بمختلف ربوع مصر

وقال الدكتور هيثم الحاج، إن المعرض يعد الأول من نوعه في المدن الجديدة، ويأتي ضمن خطط التوسع في إقامة معارض الكتاب بمختلف ربوع مصر، ومن ضمنها الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء، وذلك للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة.

وأضاف أنه خطوة في مسار إثراء المشهد الثقافي، وترسيخ الهوية المصرية في الجمهورية الجديدة، متابعاً أنه يشهد مشاركة مجموعة من دور النشر الحكومية والخاصة والدولية.

أنشطة فنية وثقافية يومية

وأوضح أن فعاليات معرض مدينتي للكتاب، تضم أنشطة فنية وثقافية يومية بمشاركة الهيئات المختلفة لوزارة الثقافة المصرية.

ومن جانبها، صرحت منى الحلو، بأن إقامة هذا المعرض في مدينتي يأتي من منطلق إيمان مجموعة طلعت مصطفى بأهمية القراءة في بناء الهوية الثقافية للأجيال القادمة، وما تساهم به في بناء الحضارة ورفع الوعي وخلق أجيال من المبدعين؛ فالقراءة تعد نافذة على العالم، توسع الآفاق وتخلق أجيالا من المبدعين في شتى المجالات، وتساهم في بناء مجتمعات راقية ومتجانسة.

ويأتي ذلك ضمن رؤية المجموعة ويقينها بأهمية المسئولية المجتمعية، ما يدفعها للعمل دائما على الارتقاء بمستوى معيشة سكان مشروعاتها لتحقيق الاستدامة.

وتبدأ فعاليات المعرض بعد الافتتاح مباشرة بعروض لفرقة رضا للفنون الشعبية، ثم تقام يوميا خلال أيام المعرض، أنشطة مختلفة للأطفال يتخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء.

ويلي ذلك عروض فنية متنوعة أبرزها السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي، ثم ندوات ثقافية مختلفة، وأبرزها ندوة للمستشار أمير رمزي وتوقيع كتابه أعداء مصر الخمسة، وحوار مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، وحوار مفتوح مع اللواء محمد عبد الخالق قشقوش، وأمسية شعرية لأمين حداد وبهاء جاهين.

ختام فعاليات معرض مدينتي

وتختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزها الفرقة القومية وفرقة الإنشاد الديني وفرقة رضا.

ويشار إلى أن المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز، ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين، وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى، ويستقبل الجمهور يوميا من العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.