«برجر وجبنة سايحة».. عربة «عم ضاحي» مطعما صغيرا لطلاب جامعة الإسكندرية

تحوَّل شارع ستاد جامعة الإسكندرية، إلى مجمع مطاعم مصغرة، تمثل في وجود عربات الطعام على جانبي الشارع الذي يعد في موقع متميز بين مجمع العلوم الإنسانية وكليات الزراعة والعلوم والهندسة، ما جعل تلك العربات قبلة لطلاب جامعة الإسكندرية الذين يرغبون في تناول المأكولات السريعة بين المحاضرات.

مأكولات سريعة تعجب طلاب جامعة الإسكندرية

على هذا النهج صار «عم الضاحي» حيث أقام عربة مأكولات سريعة تضم كل الأطعمة اللذيذة من أجل جذب الطلاب، وهو ما تحقق له نظرا لمراعاته جودة المنتج مع توفيره بأقل سعر ممكن وهو ما زاد من شهرته بين طلاب الجامعة.

ويقول أشرف الضاحي، 44 عاما، شيف العربة والمسؤول عنها، إنه يعمل في مجال الأطعمة السريعة منذ 30 عاما في مناطق غرب الإسكندرية إلا أنه خاص التجربة بجوار الجامعة لوجود زبائن من الطلاب، ما جعله يحرص على تقديم منتج بأقل سعر ممكن ليناسب فئة الطلاب وهو ما قد حدث من خلال تقديم سندوتشات برجر وبطاطس وجبنة تركي «سايحة» بقيمة 10 جنيهات فقط للساندوتش ما نتج عنه إقبال كبير من الطلاب على تلك الفئة من السندوتشات.

تشكيلة سندوتشات بمبلغ 50 جنيها على عربة عم الضاحي

واضاف الضاحي، في بث مباشر لـ«الوطن»، أنه يقدم عددا من الوجبات السريعة بمختلف الأسعار لتناسب كل الفئات، ما بين برجر وبطاطس وفراخ بانيه وجمبري وبطاطس وتشكيلة جبن، متابعا: «الطالب بدل ما يروح يشتري من برة سندوتش البرجر بـ50 جنيه فأنا قررت أعمل له تشكيلة سندوتشات مختلفة بالمبلغ دا عشان يقدر ياكل ويشبع ويركز في محاضراته».

ولفت إلى أن جميع المأكولات يتم تجهيزها يدويا من قبله، ما عدا البرجر الذي يتم شراؤه جاهزا على الطهي مباشراً، مؤكداً أن مشروع تحويل شارع ستاد جامعة الإسكندرية إلى شارع يحوي عددا من عربات الطعام هو أمر مميز وإتاحة لفرص الشغل مع فرض رقابة لصالح الزبائن.