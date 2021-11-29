جامعة الإسكندرية تحذر الطلاب من أخطاء في امتحانات ال«MCQ»

حذرت جامعة الإسكندرية، الطلاب من أخطاء في امتحانات الـ«MCQ» أو ما تعرف أيضا بامتحانات الاختيار من متعدد عبر ورق البابل شيت، وهو نظام مستحدث في جامعات مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص، لذا فقد تبعه تأكيدات على الطلاب بضرورة الحفاظ على الورقة وذلك حفاظاً على درجاتهم.

5 محاذير من جامعة الإسكندرية بسبب امتحانات البابل شيت

ونشرت جامعة الإسكندرية ، في منشور تحذيري عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 5 خطوات يجب على الطالب اتباعها في امتحانات البابل شيت من أجل التأكد من سلامة ورقة الإجابة المميكنة فور استلامها في بداية الامتحان، والتحقق من التالي:

- عدم وجود أي قطع أو كشط في أي جزء من أجزاء الورقة.

- عدم وجود أي شطب أو أختام على العلامات السوداء الموجود بيسار وأعلى الورقة.

- التأكد أنه يوجد خط على الحواف الركنية الأربعة لورقة الإجابة بنفس لون طباعة الورقة.

- التأكد من سلامة طباعة الورقة.

- في حالة وجود أي مشكلة من المشكلات السابقة، أطلب من رئيس اللجنة استبدال الورقة قبل بدء الإجابة.

ما هي امتحانات البابل شيت؟

وتعد امتحانات البابل شيت أحد أنظمة الامتحانات المستحدثة والتي تراعي نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية، وتحوي الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وتتناسب مع الزمن المُخصص للامتحان من حيث عدد الأسئلة، وتشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.

ويهدف نظام «بابل شيت» في الامتحانات إلى قياس فهم الطالب وليس حفظه، والالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية في حل أي مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.