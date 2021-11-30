الطقس في الإسكندرية غدا.. غائم مع احتمالية سقوط أمطار
كتب:
كيرلس مجدى
06:34 م | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
الطقس في الإسكندرية
تستعد محافظة الإسكندرية، إلى استئناف هطول الأمطار على المدينة الساحلية مجدداً، حيث متوقع هطول أمطار خفيفة غدا الأربعاء، بنسبة 22% وهو المعدل الأعلى لهطول الأمطار من نوة المكنسة الماضية التي شهدت هطول أمطار غزيرة سببت غرق مناطق وشوارع عدة ما ترتب عليه إتخاذ القرار بتعطيل الدراسة والعمل حينها نتيجة شلل تام للحياة.
ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من الممكن هطول أمطار غدا الأربعاء على الإسكندرية بنسبة 22%، وذلك في ظل طقسا غائما جزئيا، على المدينة الساحلية مع هبوب رياح باردة نهاراً مع شدتها ليلاً.
وبناء على ذلك، تتخذ محافظة الإسكندرية كل الاستعدادات من خلال متابعة حالة الطقس بشكل يومي، تحسباً لهطول أمطار مفاجئة على المدينة الساحلية كما حدث بنوة المكنسة، خاصة مع وصول توقعات بحلول نوة قاسم بعد يوم 4 ديسمبر المقبل.
طقس الإسكندرية اليوم: رياح باردة
بلغت درجات الحرارة اليوم، 24 درجة مئوية، ما يعني ارتفاعها بصورة ملحوظة، مع زيادة درجة الرطوبة إلى 68%، وبلغت سرعة الرياح 26كم في الساعة، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المحافظة خلال هذه الأيام، وحلول طقس مشمس أغلب الأوقات.
طقس غدا الأربعاء على الإسكندرية
وعن حالة الطقس في الإسكندرية غدا، فيشهد طقسا غائماً مع انخفاض درجة الحرارة التي تبلغ 20 درجة مئوية ظهرا و18 درجة مئوية ليلا، وسط احتمالية سقوط الأمطار حيث تتراوح نسبة سقوطها 22%، فيما تصل نسبة الرطوبة 64%.
ويشهد طقس الإسكندرية سرعة رياح قدرها 27 كم/ ساعة، ونقطة الندى 13، مع غطاء من الغيوم قدرها 86%، ومراحل القمر هلال متراجع، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية قدرها صفر.
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