تفاصيل مقتل «الحوت» في معركة الفجر بشاطئ بحيرة مريوط.. صراع على النفوذ

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل مقتل عجوز يدعى «س. أ» 57 سنة، وشهرته «الحوت» في منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث تبين أن المجني عليه يفرض سيطرته على إحدى مناطق الصيد في بحيرة مريوط، وأنه خرج في الصباح الباكر متوجها إلى المنطقة التي يفرض عليها سيطرته، وبصحبته 4 مسجلين خطر لمعاونته في أعمال فرض السيطرة.

مشاجرة وصراع على النفوذ

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ بسيارة تقل 4 صيادين في طريقهم للصيد بالبحيرة، فتصدى لهم، مع رجاله، وطلبوا منهم عدم الصيد في البحيرة إلا بعد دفع 3 آلاف جنيه، نظير السماح لهم بالصيد وإلا سيستولي على سيارتهم ومعداتهم، لكن المتهمين، وهم 4 أشخاص، رفضوا دفع أي أموال، فنشبت بينهم مشادة انتهت بإطلاق الرصاص على القتيل ووفاته في الحال ثم فروا هاربين.

العثور على جثة مصابة بالخرطوش

وذكرت التحريات أن قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم أسفل أحد الكباري بدائرة القسم وبها رش خرطوش، وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص «لثلاثة منهم معلومات جنائية»؟

المتهمون: منعنا من الصيد إلا بعد دفع إتاوة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا أنه حال قيامهم بالتوجه لبحيرة مريوط بالمنطقة المجاورة لمحل عمل المجني عليه، مُستقلين سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم، للصيد قام المجني عليه وبصحبته 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بالتعرض لهم ومنعهم من الصيد، إلا عقب دفع مبالغ مالية للمجني عليه، للسماح لهم بالصيد، فرفضوا وقام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته فأحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، وأرشدوا عن السلاح المستخدم، وعدد من الطلقات والسيارة، وأدوات الصيد، كما أمكن ضبط من كانوا بصحبة المجني عليه، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.