يقتل صديقه بعد علاقة آثمة مع زوجته لعدم فضحهما بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف غموض واقعة عثور أهالي قرية «نقولا»، التابعة لمركز شربين، اليوم الأربعاء، على جثة شخص متغيب منذ حوالي شهرين، مدفونة داخل أرض زراعية بزمام القرية، حيث توصلت تحريات المباحث إلى أن صديق المجني عليه استدرجه وقتله ثم دفنه داخل الأرض الزراعية خاصته، وذلك لوجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه، وخوفاً من افتضاح أمره، قرر التخلص من صديقه للأبد، وجرى نقل الجثة بمعرفة النيابة العامة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

العثور على جثة الزوج بالأرض الزراعية ملك المتهم

ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، من أحد الأهالي، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مدفونة داخل قطعة أرض زراعية بزمام قرية «نقولا»، بدائرة المركز.

بلاغ ب‏اختفاء الزوج المجني عليه منذ شهرين

انتقل ضباط مباحث مركز شربين، بقيادة المقدم محمود القصبي، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يُدعى «محمد أ. ف.»، 42 سنة، مقيم بقرية «نقولا»، وتبين أنه مقتول ومدفون بالأرض الزراعية منذ حوالي شهرين، منذ اختفائه عن بيته، وجرى نقل المجني عليه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، ومباحث مركز شرطة شربين وتوصلت التحريات إلى تورط صديق المجني عليه في قتل صديقه نظرا لوجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه .

القبض على المتهم وكشف تفاصيل الحادث

ودلت التحريات إلى أن المتحرى عنه قام باستدراج المجني عليه إلى الأرض الزراعية خاصته، بزمام قرية «نقولا»، وقام بالتخلص منه ودفنه خوفاً من افتضاح أمره، لارتباط المتهم بعلاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمة قتل صديقه ودفنه في الأرض المملوكة له، وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.