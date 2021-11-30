نائب بني سويف يناقش مستجدات تطبيق منظومة حوكمة أصول الدولة

عقد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة المحافظة في مجال تفعيل منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة، ومتابعة الإجراءات المنفذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمشروع القومي لتكامل بيانات الدولة.

حوكمة الأصول المملوكة للدولة

تناول الاجتماع الخطوات التي تم تنفيذها بمشروع حوكمة الأصول، والذي يستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة، حيث أكد نائب المحافظ، أهمية الإسراع بحصر كافة الأصول وتدقيق عملية رفع الإحداثيات لكل أصول وأملاك الدولة.

كما تناول أيضًا الإسراع فى تدوين بياناتها وتفاصيلها كاملة متضمنة «اسم الأصل - موقعه - حدوده - إحداثياته»، وفق المنظومة الإلكترونية والإسراع باستيفاء سندات الملكية للأصول وتسجيلها في الأمانة الفنية لحوكمة الأصول بوزارة التخطيط، وحفظها في مجمع الوثائق المؤمنة، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

حضر الاجتماع أحمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة، ومحمد عبد اللطيف، مدير التخطيط بالإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، والمهندس أشرف كمال، مدير وحدة المتغيرات المكانية، ومسؤولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.