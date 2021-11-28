محافظ بني سويف يشيد بدور الأزهر والكنيسة في دعم الدولة لمواجهة التحديات

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات مبادرة بناء الوعي وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة لدى المواطنين بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي ناصر وببا.

محافظ بني سويف يثني على المبادرة

أثنى محافظ بني سويف على الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف للدفع بجهود الدولة التنموية في مختلف المناحي والميادين، مؤكدا أهمية المبادرة التي يطلقها فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، لاسيما وأنها تتسق مع المحاور التنموية التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة.

وأشاد بمحاور المبادرة التي من أهمها: تنمية الوعي لدى المواطن، ورفع درجة الثقافة، ودفع جهود محو الأمية، والتمكين الاقتصادي للأسر بالريف، ودعم جهود المجالس القومية مثل القومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة وذلك بجانب مشروعات تحسين البنية الأساسية بالقطاع الخدمي بالقرى التي تشمل كافة القطاعات الخدمية.

وقال محافظ بني سويف، في بيان، إن معركة الوعي هي من أبرز المعارك في عصرنا الحديث، حيث إن وعي المواطن يشكل رقمًا مهمًا في دفع جهود الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، لاسيما وأن معارك اليوم أصبحت أسلحتها مختلفة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية في دعم الدولة عند مواجهة التحديات، خاصة التي تتعلق بالوعي، التي تعرقل الجهود التنموية، ومن أهم هذه المؤسسات الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة المصرية والمجالس القومية، بجانب الإعلام الرسمي وغير الرسمي بمختلف وسائله وأدواته.

كما أكد محافظ بني سويف، أهمية المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا.

المبادرة تستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

من جانبه، أشار رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر إلى أن المبادرة تستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ناصر وببا، وضمن المشاركة الفعالة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الفعال في التوعية والتثقيف وفي إطار التعاون المثمر بين كافة المؤسسات وهيئات المجتمع.

وتابع أنه تم وضع خطة عمل وبرنامج زمني يشتمل على إقامة ندوات ولقاءات توعوية وتثقيفية متنوعة وتنظيم ورش عمل وعقد ندوات تدريبية في مجال التنمية البشرية والصحة النفسية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى مبادرة لطرق الأبواب للحوار المجتمعي وإقامة معارض في ختام فعاليات المبادرة التي يتم تنظيمها على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بقرى مركز ناصر «أشمنت، بني عدي، دلاص، دنديل، الحمام، بهبشين» تعقبها المرحلة الثانية بقرى مركز ببا «طنسا بني مالو، قمبش، صفط راشين، هلية، سدس الأمراء، جزيرة ببا».

وجرى تنظيم المبادرة بالتعاون بين المحافظة وفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وذلك بحضور الدكتور رمضان محمد محمود رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ببني سويف، فضيلة الشيخ عصام حسني الأمين العام لفرع المنظمة، والأستاذ محمد جبر معاون المحافظ، والأستاذ علي يوسف رئيس مدينة ناصر، والأستاذ مدحت صلاح رئيس مدينة ببا، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.