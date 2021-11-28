محافظ بني سويف: مسابقات أوائل الطلبة تنمي المنافسة العلمية والوعي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية تنظيم المسابقات العلمية والثقافية بين الطلاب، والتي تحفز وتشجيع على تطوير المهارات والقدرات، وتعمل على اجتذاب المواهب من الطلاب في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التنوع في مجالات وموضوعات تلك المسابقات لتشمل كافة الجوانب العلمية والثقافية، بما يدفع بجهود الدولة في مضن رؤيتها 2030، خاصة في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

محافظ بني سويف يناقش مسابقة أوائل الطلبة

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف بوكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو شحاتة، اليوم، والذي استعرض عددا من الملفات الخاصة بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى الخطوات العملية فيما يتعلق بتنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة، والتي سيتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، وذلك في إطار السعي للارتقاء بالتفوق الدراسي وتنمية الوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، ضمن خطة الدولة في هذا الشأن.

وأكد محافظ بني سويف دعمه لكل أنشطة وجهود المديرية، خاصة في مثل تلك المسابقات النوعية، التي تستهدف تنمية روح المنافسة العلمية، بجانب تنمية الوعي لدى النشء بما تنفذه الدولة المصرية في مختلف المجالات التنموية.

تفاصيل ومراحل مسابقة أوائل الطلبة في بني سويف

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن المسابقة متاحة لجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية ( السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام ) والتي تتم على أربع مراحل : المرحلة الأولى على مستوى المجلس القروي أو الحي لاختيار الفائز الأول من مرحلة للمشاركة، وفي المرحلة الثانية على مستوى الإدارة لاختيار الفائز الأول من كل مرحلة للمشاركة، وفي المرحلة الثالثة على مستوى المديرية ، ويتم تصعيد الفائز الأول في كل مرحلة للمشاركة في المرحلة الرابعة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مضيفا بأن سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة خلال الأيام المقبلة، حيث ستقوم كل إدارة تعليمية بإعلان التفاصيل على مستوى المدارس.