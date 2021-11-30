«مكافحة الإدمان» يكشف موعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، إن الحكومة سوف تطبق قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات، بدءًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، موضحًا أنهم كشفوا على نصف مليون موظف خلال العامين الماضيين، والنسبة انخفضت بشكل كبير من 8% إلى 1.7%.

العلاج في سرية كاملة

وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الصندوق كشف على حوالي 4500 سائق مدرسة، وخلال الكشف وجدوا بينهم 49 شخصًا يتعاطى الإدمان، أي نسبة 1%، موضحًا أن هذه النسبة غير مرضية، لأنه لو سائق واحد يتعاطى المخدرات فإنه يشكل تهديدًا على حياة عشرات التلاميذ.

وتابع أن حملات الكشف ليست فقط للردع، ولكن لمد يد العون لمن يرغب في الحصول على العلاج مجانًا وفي سرية كاملة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تقديم 9 آلاف موظف للحصول على العلاج في سرية تامة.

حالة واحدة لعدم فصل الموظف المتعاطي

وشدد مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، على أنهم لا يستهدفون أبدًا فصل الموظفين، ولكن هدفهم أن يكون العلاج هو السبيل الوحيد أمام المتعاطين، وللمحافظة على أكل عيشهم، مشيرًا إلى أنه جرى منحهم فترة 6 شهور لتطبيق القانون لتلقي العلاج، وبداية من 15 ديسمبر فإن العقاب سوف يكون رادعًا.

وأشار إلى أنه بعد 15 ديسمبر فإن الموظف يستطيع أن يقدم للحصول على العلاج في سرية تامة دون فصله من العمل، ولكن الموظف سوف يتعرض للفصل حال اكتشاف أنه متعاطٍ، ولم يخضع للعلاج.