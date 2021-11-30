انخفاض نسبة متعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 1%

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه قبل عام 2017، كان 12% من سائقي حافلات المدارس يتعاطون المخدرات، ولكنهم كثفوا حملات الكشف على سائقي المدارس، وخلال شهر ونصف، كشفوا على أكثر من 4500 سائق حافلة مدرسية، ووصلت النسبة إلى 1% فقط، ولكن لا تزال هذه النسبة غير مرضية، لأن هذا الأمر يهدد حياة أطفالنا، وغير مقبول نهائيًا أن يكون سائق أتوبيس مدرسي يتعاطى المخدرات.

انخفض نسبة المتعاطين

وأضاف «عثمان»، مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنهم يحتاجون إلى تكثيف العمل والإجراءات، موضحًا أنهم حاليًا يحيلون المتعاطين للنيابة العامة، ومع الاستمرارية، تنخفض النسبة إلى أقل من 1%، مشددًا على أنهم يوسعون عملية التحليل للسائقين، ويحللون للسيارات التي تقل الطلاب على الطرق وليس السيارات الموجودة في المدارس فقط.

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنهم يعملون في كل المحافظات، وحتى بالجهاز الإداري للدولة، يجري تكثيف حملات الكشف بشكل كبير، وبداية من 15 ديسمبر المقبل، يتم تفعيل قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات الذي لم يتقدم للعلاج.

«التضامن» توعي الشباب بمخاطر الإدمان

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في وقت سابق، إنه يجري العمل على تنفيذ المبادرات التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في بئر الإدمان داخل الجامعات المصرية، ويجري التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات، والرد على الاستفسارات بشأن طبيعة الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن «16023».