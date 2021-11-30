وفد «الدفاع الوطنى» الإماراتية يزور «أكاديمية الشرطة»

أكد مدير مركز بحوث الشرطة، عمق علاقات التآخى بين الشعبين المصرى والإماراتى، وذلك خلال استقباله، أمس، بأكاديمية الشرطة، وفداً من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بكلية الدفاع الوطنى الإماراتية، نيابة عن اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية ورئيس الأكاديمية.

وقدم الوفد الشكر والتقدير لوزارة الداخلية، مثمّناً الدور الذى تضطلع به أكاديمية الشرطة فى إعداد رجال الشرطة وتأهيلهم لأداء مهامهم الجسام.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلى تناول إطلالة على أنشطة الأكاديمية، وكياناتها والدور الذى تضطلع به فى إعداد رجل شرطة عصرى قادر على تحقيق رسالة الأمن وفق المستجدات الأمنية المعاصرة وتم تبادل الدروع التذكارية مع ممثلى الوفد.

كما تم تنظيم جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية التدريبية والتعليمية والتعرّف على إمكانياتها اللوجيستية، تضمّنت مركز المعلومات بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، وتقديم عرض حول مكوناته والأدوار البحثية المنوطة به فى رصد وتحليل الأحداث والقضايا ذات الانعكاسات الأمنية، بالاستعانة بما توفرة البرامج والتطبيقات التكنولوجية الحديثة من حزم معلومات يتم من خلالها إعداد رؤى للتعاطى مع القضايا الأمنية.

وتضمّنت الزيارة التعرّف على الدورات التدريبية التى ينظمها المركز للكوادر الأمنية الأفريقية، وكذا الدور الذى يضطلع به المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فى إعداد الكوادر المشاركة فى البعثات الأممية.