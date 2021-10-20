«الجمهورية الجديدة» تعلو هدية أكاديمية الشرطة للرئيس بحفل التخرج
كتب:
نرمين عفيفي
10:19 ص | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي
أهدى اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتمثل الهدية في جدارية تحمل رموزا للمشروعات القومية التي تعبر عن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بالمرحلة الراهنة تعلوها كلمة الجمهورية ويتصدرها مجسم نسر وزارة الداخلية يقف باسطا جناحيه فوق خريطة مصر.
جاء ذلك خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.