شاهد عيان عن محاولة قتل موظف لزوجته بالوراق: «كانوا بيتخانقوا دايما»

على بعد أمتار من شركة الغاز التابعة لدائرة قسم شرطة الوراق، وقعت جريمة بشعة شهد كواليسها، الجيران، عندما فوجئوا بسقوط موظف من أعلى منزله، وأخذ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وسط حالة من الرعب سيطرت عليهم، خاصة بعد تحول المكان إلى بركة دماء، بينما سمع الآخرون استغاثات قادمة من شرفة منزله، قائلين: «فيه حد بيصوت عنده فوق حد يطلع يشوف في إيه ياجماعة»، وأبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور.

خلافات دائمة

وهرع الجيران إلى شقة الموظف، ليفاجأوا بزوجته مسجاة على الأرض، وطفليه يستغيثون من الجروح الخطيرة في أجسادهم، إذ أقدم الضحية على قتلهم، ولكن لم يتمكن من إنهاء حياتهم وعندما وجد أجسادهم تنزف دمًا، ألقى بنفسه من شرفة منزله وأخذ يردد «حسبي الله ونعم الوكيل فيكي مراراً وتكراراً».

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شاهد عيان يكشف التفاصيل

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا من أمام منزل الموظف، لكشف ملابسات الواقعة المؤلمة، التي أصبحت حديث الأهالي من وقت وقوعها، وتناقشت مع الجيران، وكان من بينهم «عثمان.ح» الذي روى أن الواقعة تمت في العاشرة مساء أمس الاثنين، وأن هناك خلافات كانت تحدث بينهما، والزوجة في الأيام الأخيرة تركت منزل الزوجية أكثر من مرة وأقامت لدى أسرتها، ومع تدخل الأهل كان كل خلاف ينتهي بالصلح وعودة الزوجة إلى منزلها مرة أخرى.

وتابع: «يومها حدثت مشادة كلامية بين الزوجين بسبب حالة الزوج النفسية السيئة جعلته يستل سكينا ويصيبها، وتعدى على طفليه بالضرب، ولما شاف دمهم والأولاد كانوا بيصرخوا، ألقى نفسه من شرفة المنزل وتوفي في الحال».

نقل الجثة إلى المشرحة

تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى باستقبال معلمة وأبنائها الاثنين مصابين، وادعاء شروع الزوج في قتلهم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين صحة ما جاء بالبلاغ، وإقدام الزوج على الشروع في قتل زوجته وأبنائه لمروره بأزمة نفسية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتوجه إلى منزله، تبين إقدامه على الانتحار قفزا من شرفة الشقة محل سكنه ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.