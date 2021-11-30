وزيرا الزراعة والري يشاركان في مؤتمر «كوكب بودابست للتنمية» بالمجر

وصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة المجرية بودابست، فى مستهل زيارة رسمية لدولة المجر، للمشاركة في مؤتمر «كوكب بودابست للتنمية المستدامة»، الذى يتناول أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة، وعلى رأسها قضية الموارد المائية.

‏المشاركة تلبية لدعوة الرئيس المجري

وكان في استقبال الوزيرين، السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر، وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن المشاركة في هذا المؤتمر الهام، تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس المجري يانوش آدير، وتعبيرا عن قوة العلاقات بين البلدين، وخاصة فى ضوء نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر في شهر أكتوبر الماضي.

لقاء مع الرئيس المجري.. ولقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين وممثلى كبرى الشركات

‏وتناول «القصير»، تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، وأهمية العمل سويا على ملف تكييف الزراعة، مع التغيرات المناخية،‏ مشيرا إلى أن هذه الزيارة، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، التي شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن برنامج يشمل زيارة مركز البحوث الزراعية المجري، لعرض أوجه التعاون بين مصر والمجر، في مجال البحث العلمي، وكذلك لقاء المختصين بالزراعة في المناطق الجافة، وإنتاج تقاوي الخضر، بالإضافة إلى زيارة إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج اللقاحات البيطرية، وإنتاج الأبقار المنتجة الألبان.

‏وأضاف وزير الزراعة، أنه سيجري خلال الزيارة، توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والمجر، في مجال الثروة السمكية، وزيارة معهد بحوث تحسين الخضروات، وكذلك زيارة إحدى الشركات المتخصصة في مجال إنتاج الألبان ومشتقاتها، التي لها فرع في مصر.

توقيع بروتوكول تعاون في مجال الثروة السمكية وزيارات ميدانية للمراكز البحثية وشركات إنتاج اللقاحات البيطرية والألبان

‏ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عبد العاطي، بالرئيس المجري يانوش آدير في جلسة نقاشية لأعضاء «لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ»، بالإضافة لعقد العديد من اللقاءات الثنائية، علي هامش مؤتمر «كوكب بودابست»، مع وزراء المياه وكبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية المشاركين بالمؤتمر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه، وعقد لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه، لبحث سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات، في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر.

وعلى هامش المؤتمر.. التقى الوزيران، بشاندور بنتير الوزير المعني بملف المياه بالحكومة المجرية، إذ أشار الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء، لما تمتلكه مصر والمجر من خبرات متميزة في مجال المياه، التي يمكن تبادلها بين البلدين، ومن جانبه عبر الوزير المجري، عن ترحبيه بزيارتهما لدولة المجر، مشيرا إلى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كل المجالات، لا سيما في مجال الموارد المائية.

عبد العاطي والقصير يلتقيان الوزير المجري المعني بملف المياه

وأطلع الدكتور عبد العاطى، الوزير المجري، على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا، لتحسين وتطوير أنظمة الري، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول للري الحديث، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، مشيرا إلى تطلع مصر لاستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر في هذه المجالات.

عبد العاطي: مصر والمجر تمتلكان خبرات متميزة في مجال المياه يمكن تبادلها بين البلدين

كما جرى خلال اللقاء، الاتفاق على برنامج العمل المشترك، الذى يترجم مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين، وذلك في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتقنيات تحسين نوعية المياه، والتدريب ورفع قدرات المتخصصين في مجال المياه، من خلال التعاون الفنى والبحثى بين الجانبين، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية.

الجدير بالذكر، أنه سبق قيام الرئيس المجرى بإلقاء كلمة في حفل افتتاح أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذى عُقد في شهر أكتوبر الماضي، كما شارك عدد كبير من الفنيين والخبراء المجريين في فعاليات الأسبوع، بالإضافة لمشاركة عدد من الشركات المجرية في المعرض المقام على هامش الأسبوع.