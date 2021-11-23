وزير الزراعة يفتتح مركز تجميع الألبان بالفيوم في حضور سفير إيطاليا

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المركز النموذجي لتجميع الألبان، بتكلفة 7.5 مليون حنيه، فضلا عن تفقد مشروع الآلات والمعدات للنظم الحديثة بمحطة إطسا للزراعة الآلية، ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة المنفذ بمحافظتي الفيوم والمنيا بقيمة 10 ملايين يورو، وذلك بحضور والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسيد ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، والدكتور مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والسيد جويدو بنيفنتو المنسق الدولي لمشروع المنح الإيطالي لتطوير محطات الميكنة الزراعية بمصر، والسيدة جوليا مانتيني سكرتير عام السفارة الإيطالية.

كما حضر الزيارة كل من الدكتور عصام واصف رئيس قطاع الميكنة بوزارة الزراعة، المنسق العام مع الجانب الإيطالي، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بالوزارة، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

وزير الزراعة يتفقد مراكز تجميع الألبان

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ الفيوم والسفير الإيطالي، أقسام مركز تجميع الألبان والمقام على مساحة 300 متر مربع، بطاقة 16 طن ألبان/ يوم، بتكلفة 7,5مليون جنيه، ويضم معملاً للألبان، و4 تنكات لتجميع وحفظ الألبان، ومكاتب إدارية، وغرفا للتطهير والتعقيم وتغيير ملابس العاملين.

آليات عمل المركز وطاقته ومكوناته

واستمع وزير الزراعة، ومرافقوه، إلى شرح واف من الدكتور أيمن عابدين مستشار الهيئة العربية للتصنيع، القائمة على توفير معدات المركز، لآليات عمل المركز، وطاقته، ومكوناته.

تسويق الألبان بشكل جيد

وأشار وزير الزراعة، إلى أنّ أعمال تطوير مركز تجميع الألبان بمحطة الميكنة الزراعية بإطسا، تأتي في إطار المشروع القومي لرئيس الجمهورية، لتطوير 152 مركزاً لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بهدف حفظ الألبان بشكل آمن، وتخفيف الأعباء عن كاهل صغار مربي الماشية المنتجة للألبان، والعمل على تسويق الألبان بالشكل الجيد بما يعود بالفائدة على مربي الماشية.

تفقد محطة الزراعة الآلية

كما شملت الزيارة أيضاً تفقد محطة الزراعة الآلية بإطسا، ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة المنفذ بمحافظتي الفيوم والمنيا.

قروض ميسرة من الحكومة الإيطالية

وأشار وزير الزراعة إلى أنّ المشروع يأتي من خلال قرض ميسر من الحكومة الإيطالية قدره 10 ملايين يورو، حيث بدأ عام 2016 بفترة سماح 20 سنة، يُسدد بعدها القرض على 10 سنوات دون فائدة، موضحاً أنّ الهدف العام من المشروع هو المساهمة في زيادة الاستدامة ودعم وتعزيز الميكنة الزراعية بالمحافظتين، وبناء القدرات بمراكز البحوث، وتزويد صغار المزارعين بالآلات والمعدات، لافتاً إلى أنه تم توزيع المعدات على الجمعيات الزراعية ومحطات الزراعية الآلية ومحطات البحوث بالمحافظتين.

الدفعة الثانية من المعدات الحديثة

وأضاف وزير الزراعة، أن المعدات التى تم تفقدها اليوم بمحطة الزراعة الالية بمركز اطسا، تعد الدفعة الثانية، حيث كانت هناك دفعة اولى لتلك المعدات منذ ثمانية أشهر، لافتاً إلى أنّ الدفعة الأولى استفاد منها 124 ألف مزارع، واستهدفت 136 ألف فدان.

جرارات ومحاريث وبلنترات وسطارات

وأوضح وزير الزراعة، أنّ المعدات التي تم توفيرها بمحطة الزراعة الآلية شملت جرارات زراعية مختلفة القدرة، ومحاريث، وبلنترات لزراعة الحبوب، وسطارات لزراعة القمح، وحصادات كومباين، وأجهزة ليزر، وآلات رش مبيدات، وقصابيات لتمهيد وتسوية التربة، ولوادر، وكلاركات، وأجهزة تومايز لرش المبيدات والأسمدة، وعزاقات، ومحاريث قلاب، لافتاً إلى أنّ الهدف من ذلك التيسير على الفلاحين وتقليل التكاليف وزيادة محصولية الفدان.

أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في التنمية

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي، كشركاء في التنمية لدعم قطاع الزراعة والاستفادة القصوى من القروض والمنح، كما أنّ التعاون مع الجانب الإيطالي يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة ويؤكد جدية استخدام المنح والقروض.

الاستفادة القصوى من الفرص التنموية

على جانب آخر، أشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من جميع الفرص التنموية، وتدريب المزارعين على الميكنة الحديثة لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويل التنموي وتحقيق مردود إيجابي، فضلاً عن الحفاظ على هذه الأصول بصورة اقتصادية سليمة والإدارة الرشيدة لها.

تكتلات اقتصادية والاستفادة من الموارد

ولفت «الأنصاري»، إلى دخول مركز إطسا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى، موضحاً أنّ أعمال التطوير ستشمل عمل تكتلات اقتصادية والاستفادة من كل الموارد المتاحة، معرباً عن شكره للجانب الإيطالي لدوره في دعم عدد من الأنشطة التنموية بالمحافظة.

السفير الإيطالي: نرحب بالتعاون مع مصر

ومن جانبه أشار السفير الإيطالي، إلى أهمية التعاون مع الجانب المصري، مؤكداً على ترحيب بلاده بهذا التعاون بمجالات التنمية المستدامة بقطاعي الزراعة والري، مما يعكس مدى الصداقة القوية بين الشعبين المصري والإيطالي، مؤكداً أنّ مشروع الميكنة الزراعية الذي يتم تنفيذه بمحافظتي الفيوم والمنيا سيكون له تأثير قوي على الزراعة ومردود إيجابي على زيادة الإنتاج الزراعي.