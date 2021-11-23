وزير الزراعة ومحافظ الفيوم وسفير إيطاليا يفتتحون مركز تجميع الألبان

في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما «ميكيلى كواروني»، السفير الإيطالي بالقاهرة، بافتتاح المركز النموذجي لتجميع الألبان، والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة والمحافظة وذلك ضمن مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة، بمحافظتي الفيوم والمنيا، والممول بقرض ميسر من الحكومة الإيطالية، قيمته 10 ملايين يورو بدون فائدة.

وأشاد «القصير»، بالتعاون البناء بين مصر وإيطاليا وقال إن مركز تجميع الألبان طاقته الاستيعابية تبلغ حوالي 16 طنا يوميا، على مساحة 300 متر، وبلغت تكلفته حوالي 7.5 مليون جنيه، تم تجهيزه على أعلى مستوى، لاستلام الألبان وقياس جودتها، طبقا للمواصفات القياسية، كما يهدف إلى توفير منتجات ألبان آمنة وصحية، وبأسعار مناسبة للمواطنين.

تطوير 150 مركزا لتجميع الألبان

وأضاف أن الوزارة قامت حتى الآن بتطوير 150 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتحمل الدولة شهادة الاعتماد الدولي لمراكز تجميع الألبان، لتشجيع أصحابها على تطويرها، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأضاف وزير الزراعة أن مركز تجميع الألبان باطسا، سيكون نموذجا يحتذى به لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في محافظة الفيوم، خاصة وأن الدولة توفر التمويل بقرض ميسر 5% مشيرا إلى مراكز تجميع الألبان تسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، كما تساعد على الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات.

افنتتاح المرحلة الثانية من مشروع تحسين الميكنة الزراعية

وافتتح وزير الزراعة ومحافظ الفيوم، أيضا، المرحلة الثانية من مشروع تحسين الميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، والذي يتضمن 425 جرارا وآلة زراعية بالمرحلتين الأولى والثانية حيث تخدم 36 ألف مزارع، على مساحة 163 ألف فدان.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، ويهدف إلى زيادة إنتاجية المزارعين، وتوفير الوقت وخفض التكاليف وترشيد المياه.

تأجير المعدات للمزارعين بأسعار مخفضة

ووجه إلى تأجير المعدات للمزراعين بأسعار مخفضة لتشجيعهم على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة والحصاد، فيما أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته لزيارة وزير الزراعة وأشاد، بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة لافتا إلى أن الفيوم، محافظة زراعية في الأساس، وتشمل كافة الأنشطة الزراعية، والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وتشتهر بزراعة جميع المحاصيل الزراعية مشيرا إلى أن مركز تجميع الألبان ومحطة الميكنة الزراعية باطسا، سيساهمان في خدمة مزارعي المحافظة.

وزير الزراعة يجتمع بالسفير الإيطالي

وعلى هامش الافتتاح اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع «ميكيلى كواروني»، السفير الإيطالي الجديد في مستهل عمله بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون بين مصر وإيطاليا وأشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما بحث «القصير» مع «كواروني»، التعاون فى مجال إنتاج التقاوي وكذلك الثروة السمكية والمراحل الأخرى لدعم الميكنة الزراعية.