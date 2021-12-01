وزير الصحة البريطاني يشكك في تأثير اللقاحات على أوميكرون

شكك وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم الأربعاء، في فعالية اللقاحات ضد السلالة المتحورة «أوميكرون» من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنَّها ستظل توفر الحماية من خطورة المرض.

وفي حديث لشبكة «سكاي نيوز»، قال «جاويد»: «لا تزال اللقاحات أفضل وسيلة دفاع بالنسبة لنا، من الممكن بالطبع أن تكون أقل فاعلية»، مضيفًا: «نحن لا نعرف على وجه اليقين حتى الآن مدى فعالية اللقاح على المتحور، ولكن من المرجح أن تظل فعالة ضد خطورة المرض»، حسبما نقلت «رويترز».

إجراءات وقيود بسبب متحور كورونا

أعلن البرلمان البريطاني، أنّه أقرّ قيوداً جديدة لاحتواء متحور «أوميكرون»، حيث أشار البرلمان إلى أنّ القرار يهدف إلى إعادة فرض ارتداء الكمامة فى المتاجر ووسائل النقل العام، وذلك للحد من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد.

فرض حجر صحي على المخالطين

كما تضمن القرار فرض حجر صحي 10 أيام على المخالطين للمصابين بمتحور «أوميكرون»، وكانت بريطانيا قد سجلت 8 إصابات إضافية بمتحور «أوميكرون»، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 13 حالة، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاى نيوز عربية».

تطعيم نصف مليون شخص يومياً فى البلاد

وكان عدد من الوزراء في المملكة المتحدة قد وضعوا هدفاً يسعون إلى تحقيقه وهو الوصول إلى تطعيم نصف مليون شخص يومياً فى البلاد، وذلك بعد أن تم تقليص المدة المطلوبة لتلقى جرعات اللقاح المعززة إلى 3 أشهر فقط في ظل ظهور متحور كورونا الجديد اوميكرون الذى بدأ بالفعل فى التفشى بالبلاد.

ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور كورونا الجديد

وكانت أعداد الإصابات المؤكدة بـ«أوميكرون» في المملكة المتحدة قد ارتفع إلى إلى 11 حالة في إنجلترا واسكتلندا، أمس الاثنين، يأتي ذلك مع استعداد المستشارين العلميين لاكتشاف مئات الإصابات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

اكتشاف متحور كورونا الجديد وموجة من الذعر والقلق حول العالم

يشار إلى أنّه تمّ رصد 50 حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد في كل من جنوب إفريقيا وهونغ كونغ وبوتسوانا، حسبما ذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، وذلك عقب اكتشافه في السادس والعشرين من الشهر الجاري، ووفق العلماء، فإن للمتحور مجموعة من الطفرات التي تثير القلق لأنها يمكن أن تساعدها في تجنب الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال، تشير الدلائل الأولية من مختبرات التشخيص إلى أن المتحور ظهر في مقاطعة جوتنج بجنوب إفريقيا وقد يكون موجودا بالفعل في المقاطعات الـ8 الأخرى في البلاد.